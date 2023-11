Idades: 12, 14, 16 e 17 anos. Roubaram 5.000€ em telemóveis. A polícia foi atrás deles - "perseguição cinematográfica" em Madrid

Quatro menores foram detidos pela polícia Municipal de Coslada, em Madrid, Espanha, na última sexta-feira, por roubarem telemóveis no valor de 5.000 euros numa loja de telecomunicações.

Dado o alerta do assalto, uma patrulha que estava próxima do local iniciou uma perseguição cinematográfica, escreve o El Mundo. Os jovens de 12, 14, 16 e 17 anos obrigaram os agentes a persegui-los de carro e a pé pelas ruas de Madrid.

"Os polícias iam atrás deles com as sirenes ligadas e os rapazes corriam e atropelavam as pessoas nas calçadas", contou uma testemunha.

A fuga terminou junto a um pinhal, onde dois polícias locais intercetaram os menores - contando depois com a ajuda de reforços.

Os jovens tinham na sua posse nove telemóveis, aos quais arrancaram os alarmes antirroubo, e ferramentas para retirar os dispositivos de segurança.

Os detidos são todos de nacionalidade romena. O mais jovem, de 12 anos, foi entregue aos pais. Os outros três foram transferidos para o GRUME - unidade da Polícia nacional, que atua junto de menores -, para serem presentes ao Ministério Público.