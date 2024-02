Identificaram-se como polícias para que a vítima abrisse a porta. Agrediram-na e assaltaram-lhe a casa em Oeiras

Um homem e uma mulher, na casa dos 20 anos, fizeram-se passar por polícias para levar a cabo um assalto a uma residência, na madrugada de sábado, no concelho de Oeiras, sabe a TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal).

Os suspeitos já foram detidos pela Polícia de Segurança Pública (PSP) por roubo e agressão.

O casal fez com a que vítima abrisse a porta e, logo que isso aconteceu, agrediu-a e ameaçou-a com uma faca. As agressões prosseguiram, até que manietaram o homem, para vasculhar o interior da residência.

Depois de recolherem alguns bens e dinheiro, colocaram-se em fuga no carro da vítima, que acabaria por ser localizado, assim como os suspeitos.

Depois de detidos, foram sujeitos a interrogatório e ficaram em prisão preventiva.