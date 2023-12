PJ detém homem que atacou irmão com uma motosserra em Odeceixe

Um homem de 28 anos foi detido por suspeita de tentar matar o irmão após uma discussão ocorrida a 5 de novembro, em Odeceixe, concelho de Aljezur.

O suspeito, que responde pela presumível autoria de um crime de homicídio na forma tentada, "muniu-se de uma motosserra com a qual desfez a porta do contentor onde a vítima se encontrava deitada" e desferiu-lhe vários golpes, revela a Polícia Judiciária (PJ).

Segundo as autoridades, inicialmente a vítima foi transportada para as urgências do Hospital de Portimão, mas dada a gravidade dos ferimentos foi transferida para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

O detido, lenhador de profissão e sem antecedentes criminais, vai ser presente a tribunal para que sejam determinadas as medidas de coação consideradas adequadas.