Sequestro, ameaças e roubo no Parque das Nações. PSP detém dois suspeitos

Dois homens, com idades entre os 22 e os 25 anos, foram detidos esta quarta-feira depois de terem sequestrado, ameaçado e roubado dois jovens de 18 e 20 anos, no Parque das Nações, em Lisboa.

Na terça-feira, os suspeitos obrigaram as vítimas a entrar no seu próprio carro e conduziram-nas pela zona do Parque das Nações, parando em várias caixas de multibanco para que fossem feitos levantamentos. Sob ameaça, as vítimas acabaram por entregar-lhes 320 euros e um telemóvel, sabe a TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal).

No dia seguinte, foi possível identificar e deter os suspeitos. A Polícia de Segurança Pública (PSP) conseguiu ainda recuperar o telemóvel furtado e uma parte do dinheiro.

Ambos os detidos têm antecedentes criminais e um deles estava em liberdade condicional desde janeiro, depois de ter sido condenado por crimes semelhantes.

Os dois detidos foram presentes a tribunal e ficaram em prisão preventiva.