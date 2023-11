Prisão preventiva para homem que atacou a ex-companheira e o seu atual parceiro com uma arma branca em Santa Cruz

25 mulheres assassinadas em Portugal desde o início do ano

Um homem ficou em prisão preventiva depois de ter sido detido pela Guarda Nacional Republicana (GNR) por suspeitas de violência doméstica sobre a ex-companheira, em Santa Cruz, no concelho de Torres Vedras.

Fonte da GNR disse à agência Lusa que, na segunda-feira, esta força policial recebeu uma denúncia e se deslocou a um restaurante na zona de Santa Cruz, onde acabou com agressões que tinham começado na via pública.

As agressões ocorreram no seguimento de uma situação de violência doméstica, em que um homem, de 36 anos, agrediu a ex-companheira, de 29 anos, e um homem de 54 anos de idade, atual companheiro da mesma, com recurso a uma arma branca.

As vítimas necessitaram de assistência médica e foram transportadas ao hospital.

O suspeito foi detido e a arma, encontrada na via pública, foi apreendida no âmbito do processo de violência doméstica, em que já tinha havido queixas anteriores, segundo a mesma fonte.

O alegado agressor foi presente na quarta-feira ao juiz de Instrução Criminal do Tribunal Judicial de Loures, tendo sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.