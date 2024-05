Mais de 50 animais resgatados. GNR detém suspeito de capturar aves de forma ilegal em Matosinhos

A Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve um homem em Matosinhos, no distrito do Porto, suspeito de capturar aves através de recurso a alçapões, redes e chamarizes, e resgatou 52 pássaros de espécies que se encontravam em cativeiro, foi anunciado esta quinta-feira.

Em comunicado, a GNR referiu que o suspeito de crime de dano contra a natureza, de 52 anos, foi detido na quarta-feira, no âmbito de uma ação de cariz ambiental.

Os elementos da Secção da Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) envolvidos na ação detetaram um anexo de uma residência onde se encontravam diversas aves de espécies autóctones em cativeiro.

A GNR salientou que, no decorrer da ação, foi possível perceber que o suspeito capturava as aves através de “meios e processos não autorizados”, designadamente alçapões, redes e chamarizes, podendo o crime ser punido com uma pena de prisão até cinco anos.

No âmbito desta ação, a GNR apreendeu 24 pintassilgos, 19 verdilhões, quatro travessos, três melros, um gaio e uma pega-ribilonga.

Foram ainda apreendidas 47 gaiolas/alçapões, diversas redes, cartões de memória, rádios e colunas.

O detido foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Matosinhos.