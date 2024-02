Adolescente detido por matar homem que estava a bloquear passagem no corredor do autocarro

Um jovem de 13 anos foi detido por ter matado a tiro um homem num autocarro em Denver, nos Estados Unidos.

Ao que tudo indica, o rapaz teve uma "discussão" com a vítima, de 60 anos, antes de atingi-la a tiro. Tudo porque o homem estaria a bloquear com a perna a passagem no corredor do autocarro em que ambos seguiam, no dia 27 de janeiro, informa a polícia.

A vítima "foi transportada para um hospital local", revela o comunicado das autoridades, mas não resistiu aos ferimentos.

Uma segunda pessoa sofreu ferimentos ligeiros, que não obrigaram à deslocação a uma unidade hospitalar.

O suspeito foi detido esta quinta-feira, dia 1 de fevereiro, e responde à acusação de homicídio qualificado.