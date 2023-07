Um grupo de turistas desapareceu durante uma descida num rio na Rússia. E foi isto que aconteceu a seguir

Um grupo de 22 pessoas, incluindo 11 crianças, que fazia rafting no rio Usva, em Perm, na Rússia, esteve desaparecido durante dois dias e foi encontrado esta manhã, avança a agência russa Tass.

O alerta foi dado na noite de segunda-feira depois do grupo não ter comparecido num ponto de encontro.

Segundo as autoridades locais, o grupo entrou no rio na localidade de Srednyanya e iria percorrer 175 quilómetros, devendo encontrar-se com o guia no dia 9 na vila de Usva, distrito de Gornozavodsky.

"No dia 10 de julho, pelas 23:50, foi recebida informação sobre a ausência do grupo de turistas no seu destino", lê-se no Telegram do Ministério da Segurança Territorial russo.

Depois de dado o alerta, foram enviados para o local vários meios de resgate dos serviços de emergência russos, entre os quais drones e um helicóptero.

A busca acabaria por dar frutos e o grupo acabaria por ser encontrado com vida, esta terça-feira de manhã.

"De acordo com o serviço de resgate regional, às 14:40 (10:40 em Lisboa), os socorristas da unidade de resgate de emergência de Gubakhinsky encontraram o grupo de turistas desaparecidos: todos os turistas estão vivos e bem, os médicos vão fazer um exame adicional e avaliar o estado de saúde", pode ler-se no comunicado.

Antes do grupo ser encontrado, o Ministério da Segurança Territorial da região revelou que o grupo teria sido avistado por um caçador na área da ponte Gruzinsky (perto do rio Usva), uma zona onde existem descidas rápidas com cerca de sete quilómetros.