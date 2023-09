Empresário espanhol detido por usar GPS para vigiar um trabalhador de baixa

Um empresário foi detido por crime contra a reserva da vida privada em Sevilha, Espanha. O homem é suspeito de ter colocado um aparelho GPS na viatura particular de um empregado, que se encontrava de baixa médica, divulgou a Guardia Civil.

O trabalhador encontrou o GPS "por acaso, ao observar danos no seu veículo durante a lavagem". O homem apresentou queixa e entregou o aparelho às autoridades, que encetaram as devidas diligências.

A investigação levou à identificação do autor do crime. Segundo a Guardia Civil, o GPS foi colocado pelo patrão do queixoso, "com quem mantinha um conflito laboral".

O empresário, que foi detido por alegadamente ter sido autor de um crime contra a reserva da vida privada, vai responder ainda por falsificação de documentos e fraude. O homem é suspeito de ter obtido e utilizado de forma fraudulenta "um cartão SIM em nome de uma empresa" de Saragoça que nada tinha que ver com os envolvidos e que "sofreu despesas bancárias" que não realizou por utilização da linha móvel.