A dieta cetogénica (ou Keto), com baixo teor de hidratos de carbono e alto teor de gorduras, pode estar associada a níveis mais elevados de “mau” colesterol e ao dobro do risco de problemas cardiovasculares, como artérias bloqueadas, ataques cardíacos e AVC, de acordo com uma nova pesquisa.

“O nosso estudo descobriu que o consumo regular de uma dieta com baixo teor de hidratos de carbono e alto teor de gordura estava associado ao aumento dos níveis de colesterol LDL – ou “mau” colesterol – e a um maior risco de doenças cardíacas”, disse a principal autora do estudo, Iulia Iatan, da Clínica de Prevenção do Programa Coração Saudável, do Hospital St. Paul, e do Centro de Inovação Heart Lung da University of British Columbia, em Vancouver, Canadá, em comunicado.

"Este estudo contribui bastante para a literatura científica e sugere que os danos superam os benefícios", observou Christopher Gardner, professor de medicina do Stanford Prevention Research Center, que realizou ensaios clínicos sobre a dieta cetogénica. Gardner não esteve envolvido no estudo.

"O colesterol LDL elevado não deve ser descartado como um simples e insignificante efeito secundário de uma dieta VLCD (very-low-calorie diet, ou seja, muito baixa em calorias) ou cetogénica", indicou Gardner, apontando para o maior risco de problemas cardiovasculares em indivíduos com níveis mais elevados de corpos cetónicos no sangue, quando comparados com os que fazem uma dieta padrão.

No estudo, os investigadores definiram uma dieta com baixo teor de hidratos de carbono e alto teor de gordura (LCHF, que significa em inglês Low-Carb, High-Fat) como 45% do total de calorias diárias provenientes de gordura e 25% provenientes de hidratos de carbono. O estudo, que não foi revisto por pares, foi apresentado na Sessão Científica Anual do American College of Cardiology, em conjunto com o Congresso Mundial de Cardiologia.

“A lógica do nosso estudo surgiu do facto de vermos pacientes na nossa clínica de prevenção cardiovascular com hipercolesterolemia grave a seguir esta dieta”, disse Iatan durante uma apresentação.

A hipercolesterolemia, ou colesterol alto, aumenta o risco de ataque cardíaco ou outros problemas cardiovasculares adversos.

“Isto levou-nos a pensar sobre a relação entre estas dietas com baixo teor de hidratos de carbono e alto teor de gordura, níveis lipídicos e doenças cardiovasculares. Apesar disso, há poucos dados sobre esta relação", observou.

Os investigadores compararam 305 pessoas que faziam uma dieta Keto com cerca de 1.200 pessoas numa dieta padrão, utilizando informações de saúde da base de dados britânica Biobank UK, que acompanhou as pessoas durante pelo menos uma década.

Os investigadores descobriram que as pessoas que seguiam uma dieta pobre em hidratos de carbono e rica em gordura tinham o dobro do consumo de fontes animais em comparação com as que seguiam uma dieta padrão. alex9500/AdobeStock

Também descobriram que as pessoas que seguem a dieta LCHF tinham níveis mais altos de lipoproteína de baixa densidade (colesterol mau) e apolipoproteína B. A apolipoproteína B é uma proteína que reveste as proteínas do colesterol LDL e pode prever doenças cardíacas melhor do que níveis elevados de colesterol LDL.

Os investigadores também notaram que as pessoas que seguem uma dieta pobre em hidratos de carbono e rica em gorduras tiveram o dobro do consumo de fontes animais (33%) em comparação com aquelas numa dieta padrão (16%).

“Após uma média de 11,8 anos de acompanhamento – e ajuste para outros fatores de risco para doenças cardíacas, como diabetes, tensão arterial alta, obesidade e tabagismo – as pessoas numa dieta LCHF tiveram um risco duas vezes maior de ter episódios cardiovasculares graves, como obstruções coronárias que tiveram de ser tratadas através de stent coronário (angioplastia), ataque cardíaco, AVC e doença arterial periférica”, descobriram os investigadores, de acordo com o comunicado divulgado.

Segundo os investigadores, este estudo “só pode mostrar uma associação entre a dieta e o aumento do risco de problemas cardíacos graves, não uma relação causal”, uma vez que se tratou de um estudo observacional, mas as suas descobertas necessitam de um estudo mais aprofundado, "especialmente quando cerca de 1 em cada 5 americanos relata estar a seguir uma dieta pobre em hidratos de carbono".

Iatan referiu que as limitações do estudo incluíam erros de medição que ocorrem quando as avaliações dietéticas são auto-relatadas, o tamanho reduzido da amostra do estudo e o facto de a maioria dos participantes serem britânicos e não incluir outros grupos étnicos.

O estudo também analisou o efeito longitudinal de seguir a dieta. A maioria das pessoas tende a segui-la intermitentemente por períodos mais curtos.

A maioria dos participantes – 73% – eram mulheres, o que Iatan disse ser "bastante interessante, mas também apoia a teoria de que as mulheres em geral tendem a seguir mais padrões dietéticos e estão mais interessadas em mudar os seus estilos de vida".

Quando questionado se havia algum grupo que não foi prejudicado por seguir uma dieta LCHF, Iatan disse que o tempo da duração da dieta e se se perde ou não peso “pode contrabalançar o aumento do LDL".

"O que importa lembrar é que cada paciente responde de maneira diferente. E assim há realmente uma variabilidade interindividual na resposta. O que descobrimos é que, em média, os pacientes tendem a aumentar os seus níveis de 'mau' colesterol ", considerou.

David Katz, especialista em medicina do estilo de vida que não esteve envolvido no estudo, afirmou que "há várias formas de se fazer uma dieta LCHF e é muito improvável que todas tenham os mesmos efeitos sobre os lipídios séricos ou ocorrências cardíacas".

"O facto de uma dieta LCHF estar associada a efeitos adversos é um choque para aqueles que adotam estas dietas apenas porque estão na moda", acrescentou, contudo.

A maioria dos especialistas em saúde refere que a moda da dieta cetogénica, que bane os hidratos de carbono para fazer o corpo queimar gordura, elimina alimentos saudáveis, como fruta, leguminosas e grãos integrais. Na dieta cetogénica limita-se a ingestão de carboidratos a apenas 20 a 50 por dia – quanto mais baixo, melhor. Para ficarmos com uma ideia, uma banana ou maçã média tem cerca de 27 hidratos de carbono.

"Os grupos de alimentos que têm de ser eliminados para alcançar a cetose são as principais fontes de fibras na dieta, bem como muitos nutrientes importantes, fitoquímicos e antioxidantes. Isto é motivo de preocupação para muitos profissionais de saúde que consideram o VLCD ou dieta cetogénica prejudicial para a saúde, a longo prazo", sublinhou Gardner.

Keto é a abreviatura de cetose, um estado metabólico que ocorre quando o fígado começa a usar gordura armazenada para produzir cetonas para energia. O fígado está programado para o fazer quando o corpo perde o acesso ao seu combustível preferido - hidratos de carbono - e assume que está a passar fome.

A dieta cetogénica existe desde os anos 20, quando um médico a descobriu como forma de controlar convulsões em crianças com epilepsia que não respondiam a outros métodos de tratamento.

Dietas com baixo teor de hidratos, como a keto, dependem muito de gorduras. Pelo menos 70% desta dieta é composta por gorduras, mas alguns dizem que é 90%.

Embora se possa obter toda essa gordura a partir de gorduras insaturadas saudáveis como abacate, tofu, nozes, sementes e azeite, a dieta também permite gorduras saturadas como banha, manteiga e óleo de coco, bem como leite gordo, queijo e maionese. Comer muitos alimentos ricos em gordura saturada aumenta a produção de colesterol LDL, que pode acumular-se no interior das artérias e restringir o fluxo sanguíneo ao coração e ao cérebro.