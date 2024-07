Em Cima da Hora: direito de resposta

A análise crítica efetuada pelo Exmo. Senhor Advogado Dr. José Paulo Pinho, na reportagem acerca do fatídico acidente que vitimou a cantora Cláudia Isabel, tecendo considerações sobre o cidadão Marco António do Nascimento Almeida da Silva, foi protagonizada completamente descontextualizada do seu conteúdo, com isso, tendo conduzido a um exercício de influência enviesado, o qual atingiu o bom nome e reputação do visado, caracterizando-o como alguém despromovido de sentimentos.

Alegaram-se factos que não deveriam ter sido alvo de pronúncia pública, sobranceiramente imputando-se-lhe a prática do crime de Omissão de Auxílio que, segundo afirmado, aquele admitira em 1ª Interrogatório Judicial, não tendo chamado o 112, nem se tendo dirigido ao local onde estava a viatura sinistrada, inadmitindo ainda a culpa no acidente, concluindo-se pelo merecimento de prisão efectiva a título de exemplo – juízos estes depreciativos, restritos e inverídicos, extraídos de um contexto contrário ao referido, onde a interpretação não é a que fora divulgada.