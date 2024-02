Polícia confundiu barulho de uma bolota a cair com um tiro e disparou sobre carro-patrulha

Um polícia da Florida, Estados Unidos, disparou contra a própria viatura, onde estava um homem desarmado e algemado, depois de confundir o som de uma bolota a cair com um tiro.

O incidente ocorreu a 12 de novembro de 2023, mas o Gabinete do Xerife do Condado de Okaloosa divulgou entretanto as imagens da câmara de corpo usada por Jesse Hernandez - e as imagens invadiram a internet.

Segundo o Washington Post, a investigação concluiu que Jesse Hernandez usou força excessiva. Mas tanto ele como outra agente foram ilibados de qualquer infração criminal, apontou o xerife Eric Aden.

Marquis Jackson, que estava algemado na parte de trás do carro-patrulha, não ficou ferido.

"Estamos muito gratos por o senhor Jackson não ter ficado ferido e não temos razões para pensar que o ex-deputado Hernandez tenha agido com malícia", declarou Eric Aden no relatório da investigação, acrescentando que "embora as suas ações não tenham sido justificadas", terão sido consequência de circunstâncias que o levaram a crer que "a sua vida estava em perigo imediato".

A 12 de novembro de 2023, Jesse Hernandez foi um dos agentes que responderam a um caso de suposta violência doméstica - a namorada de Marquis Jackson acusava-o de lhe ter roubado o carro e de estar a ameaçá-la.

Segundo a mulher, Jackson costumava andar armado e tinha-lhe enviado mensagens ameaçadoras, assim como uma fotografia do interior do carro, onde parecia estar uma arma. No entanto, mais tarde, veio a verificar-se que era apenas um cilindro de metal.

Depois de Jackson ter sido encontrado, foi revistado e colocado na parte de trás do carro-patrulha. Quando Jesse Hernandez regressava ao veículo, uma bolota caiu sobre o tejadilho e o agente confundiu o barulho com um disparo.

"Tiros disparados", gritou, antes de cair no chão. Depois de tropeçar, Hernandez disparou sobre o carro e o vidro traseiro partiu-se.

"Pensei que tinha acabado de ver um agente a ser assassinado", apontou a sargento Beth Roberts, que diz ter ouvido Hernandez a gritar aterrorizado que tinha sido atingido. Na verdade isso não tinha acontecido, mas acabaram por ambos disparar sobre a viatura.

Jesse Hernandez demitiu-se enquanto estava a ser investigado.