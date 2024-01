Jovem apanhada com droga durante visita a recluso na cadeia de Paços de Ferreira

Uma mulher de 21 anos foi detida depois de entregar ao namorado, recluso no estabelecimento prisional de Paços de Ferreira, um embrulho com cerca de 65 gramas de cocaína e haxixe durante uma visita na manhã deste domingo.

O recluso, preso por roubos, cumpre pena desde 2017 no estabelecimento prisional de Paços de Ferreira.

Após suspeita dos guardas prisionais, o homem foi revistado por elementos do corpo da guarda prisional e a companheira foi detida e entregue à Guarda Nacional Republicana.

Nas próximas 48 horas, a mulher vai ser presente a tribunal para ficar a conhecer as medidas de coação.

O Sindicato do Corpo da Guarda Prisional congratula-se com mais uma ação do excelente profissionalismo dos guardas prisionais que, diz, mesmo abandonados pelo Governo, continuam a ser profissionais de excelência.