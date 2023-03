Os duques de Sussex foram convidados para a coroação do rei Carlos III, confirmou um porta-voz do príncipe Harry à CNN Internacional. No entanto, o casal ainda não respondeu se vai ou não estar presente na cerimónia, que acontece dentro de dois meses, em Londres.

"Posso confirmar que o duque recebeu recentemente correspondência electrónica do gabinete de Sua Majestade a respeito da coroação. Uma decisão imediata sobre a presença do Duque e da Duquesa não será revelada por nós neste momento", revelou o porta-voz.

Durante a promoção do livro de memórias, o príncipe Harry não se tinha comprometido com a presença no evento, dizendo que a "bola" estava do lado da família real para que tal acontecesse, revelando que havia "muito para ser discutido" e que esperava que o pai e o irmão estivessem "dispostos a sentar-se e a conversar".

A confirmação do convite para a cerimónia surge dias depois do casal Sussex ter sido informado que teria de desocupar a Frogmore Cottage, a residência oficial que mantinham no Reino Unido e que está localizada nos jardins do Castelo de Windsor. Harry e Megham vivem com os filhos Archie e Lilibet na Califórnia, mas estavam autorizados a utilizar aquela casa como residência oficial, pelo menos durante o reinado de Isabel II, cenário que mudou com a chegada de Carlos III ao trono.

A informação da saída da residência foi confirmada por uma porta-voz da fundação Archewell, mas o Palácio de Buckingham não comentou o assunto, por se tratar de uma questão familiar.

A cerimónia de coroação do rei Carlos III e da rainha consorte Camilla vai decorrer a 6 de maio de 2023, na abadia de Westminster, em Londres. Os britânicos vão ter direito a um fim de semana prolongado para festejar os novos reis, que contará não só com a cerimónia, mas também com um concerto e ações de voluntariado.

Apesar da divulgação do programa das festas, a lista de convidados para a cerimónia ainda não foi divulgada. O irmão da princesa Diana já afirmou, em entrevista ao podcast da Times Radio "Off Air", que não espera ser convidado para a cerimónia.