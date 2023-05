Linda Yaccarino, a mulher que Elon Musk quer no seu lugar

Elon Musk está em negociações com Linda Yaccarino, chefe de publicidade da NBCUniversal, para nova CEO do Twitter, avança o The Washington Post.



O multimilionário é o atual diretor-executivo da rede social desde a aquisição da empresa por mais de 40 milhões de euros em outubro passado. Sem referir o nome do sucessor, mas sublinhando tratar-se de uma mulher, Musk publicou um tweet na quinta-feira onde dizia estar “animado por anunciar" que tinha contratado "um novo CEO para o X/Twitter". "Ela começa dentro 6 semanas!”, revelou.

Excited to announce that I’ve hired a new CEO for X/Twitter. She will be starting in ~6 weeks!



My role will transition to being exec chair & CTO, overseeing product, software & sysops.