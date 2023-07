Eleições em Espanha. Projeções dão maioria absoluta do PP com o Vox. E PP já diz que “vai recuperar o cargo de primeira força política”

Esquerda cola PP à extrema-direita no último debate da campanha das eleições em Espanha

Já fecharam as urnas em Espanha continental e nas ilhas Canárias (cujas urnas encerraram às 20:00 de Madrid). O El Mundo e o El País dão conta que o de uma maioria absoluta do PP com o Vox, uma coligação à direita que será uma estreia na democracia espanhola.

A pesquisa Sigma Dos para a televisão pública dá a entender a possibilidade de uma maioria absoluta para a direita, mas que esta não é garantida. O PSOE obteria entre 113 e 118 deputados e o Sumar entre 28 e 31. Já a consultora GAD3 dá como certa a maioria para PP e VOX nas pesquisas que fez para Mediaset, diz o El País. Segundo estes dados, o bloco da direita conquista 181 assentos parlamentares, sendo 150 para o PP e 31 para o Vox. À esquerda, o PSOE obteria 112 lugares e o Sumar chegaria a 27, totalizando 139 deputados, longe da maioria absoluta.

A projeção da TVE revela que o Partido Popular consegue 34,2% dos votos, enquanto o PSOE 28,9%, o Sumar 13,3% e o VOX 11,2%. Com estes valores, o Partido Popular, de Alberto Núñez Feijóo poderá conseguir eleger entre 145 e 150 deputados, enquanto o Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) poderá conseguir 113 a 118 deputados, o Somar 28-31 e o VOX 24 a 27.

Cuca Gamarra já reagiu às projeções que dão a vitória ao PP, mesmo que, segundo os dados avançados, precise do VOX para conseguir a maioria parlamentar. A secretária-geral do PP diz que esta eleição “tem sido mais difícil do que nunca, tanto pelas datas como pelas temperaturas”, mas acredita “que este vai ser um grande dia eleitoral” para o partido, “porque o PP vai recuperar o cargo de primeira força política nas eleições gerais”, cita o El País.

Em Espanha, para se ser primeiro-ministro é preciso 176 lugares no parlamento, o que quer dizer uma maioria absoluta. Nas eleições gerais, os espanhóis são chamados às urnas para escolherem 350 deputados e 208 senadores.

Espanha foi a votos este domingo, depois de Pedro Sanchéz ter convocado eleições gerais antecipadas, na sequência da derrota do PSOE nas eleições locais de maio. Pedro Sánchez foi o primeiro dos principais candidatos da corrida às eleições legislativas espanholas a exercer o direito de voto - e foi aplaudido na capital espanhola.

O calor extremo e viagens de férias foram fatores dissuasores para muitos espanhóis, que disseram que este era o “pior dia” para umas eleições. E isso foi-se notando ao longo do dia: às 14:00 locais o cenário não era animador: apenas 40% dos eleitores já tinham votado e às 18:00 locais é de 53,07%, abaixo da adesão para as eleições de 2019.

Em Espanha há 37.469.142 eleitores. Mais de 2,47 milhões de pessoas votaram por correio nas eleições legislativas deste domingo.