Espanha: participação às 14:00 de 40,23%, acima das últimas eleições

A participação nas eleições em Espanha às 14:00 locais (13:00 em Lisboa) era de 40,23%, mais 2,4% que nas últimas eleições gerais, em 10 de Novembro de 2019, segundo o Ministério do Interior espanhol.

Os dados, provisórios e divulgados na página internet do Ministério, baseiam-se na participação comunicada por cerca de 80% das mesas de voto, que abrangem 82% dos eleitores.

Este número não inclui a votação por correio que, nestas eleições alcançou níveis históricos, com 2,7 milhões de eleitores a recorrerem ao voto postal.

Espanha vota hoje em eleições legislativas com as últimas sondagens a darem a vitória da direita e a derrota do atual primeiro-ministro, o socialista Pedro Sánchez.

Estas são as XVI eleições gerais em Espanha desde o fim da ditadura, em 1977, e estão chamados a votar 37.469.142 eleitores, para escolherem 350 deputados e 208 senadores.

As eleições estavam previstas para dezembro, no final da legislatura, mas foram antecipadas por Sánchez na sequência da derrota da esquerda nas municipais e regionais de 28 de maio.

Quatro partidos apresentaram listas de âmbito nacional e têm pretensão de chegar ao Governo: Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), Partido Popular (PP, direita), Somar (extrema-esquerda) e VOX (extrema-direita).