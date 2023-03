Os norte-americanos não ficaram tranquilos com o colapso do Silicon Valley Bank (SVB), apesar das medidas de emergência do governo para impedir desfechos semelhantes noutras instituições bancárias. O Financial Times revela esta terça-feira que alguns dos maiores bancos norte-americanos estão a receber uma vaga inédita de clientes, com contas noutros bancos mais pequenos, e que querem transferir os seus ativos para instituições maiores.

Este elevado número de contactos de novos clientes está a chegar, por exemplo, a bancos como o JPMorgan Chase, o Citigroup ou o Bank of America, que estão a tentar acomodar os pedidos tomando medidas para acelerar os processos de transferência de contas, indica o FT, citado pela Reuters.

As medidas de emergência tomadas pelo governo norte-americano para travarem o colapso de mais bancos não foram suficientes para tranquilizarem os clientes, que além de optarem por bancos maiores para os seus depósitos também estão a transferir capitais para fundos de mercado monetário.

A Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), agência do governo dos EUA que tem como função a garantia dos depósitos dos contribuintes norte-americanos, assegurou na semana passada que iria proteger os depósitos no SVB até 250 mil dólares. Mas os depósitos acima deste valor - que são 85% das contas no banco falido - estão em risco.

Na noite de segunda-feira, o presidente dos EUA dirigiu-se à nação, após os colapsos do Silicon Valley Bank e do Signature Bank e, num curto discurso, garantiu que "os norte-americanos podem ter confiança de que o sistema bancário está a salvo".

"Os vossos depósitos estarão lá quando precisarem deles", disse, sublinhando que "as pequenas empresas em todo o país que têm contas de depósito nestes bancos podem respirar mais facilmente sabendo que poderão pagar aos seus trabalhadores e pagar as suas contas", disse Biden.

Ainda assim, os investidores norte-americanos continuaram a vender de forma frenética ações dos bancos, prolongando as perdas de sexta-feira, apesar dos esforços dos governos dos EUA e do Reino Unido durante o fim de semana para reforçarem a confiança no sistema financeiro.

A administração Biden disse no domingo que iria garantir os depósitos do SVB detidos por clientes americanos, enquanto o governo britânico ajudou a orquestrar a venda do SVB UK ao gigante bancário global HSBC por uma libra, evitando a sua insolvência.