Cavalo à solta no porão obriga avião de carga a interromper voo e regressar a Nova Iorque

Um avião de carga que fazia a ligação entre os Estados Unidos (EUA) e a Bélgica viu-se obrigado a regressar a Nova Iorque depois de um cavalo se ter libertado e ficado à solta no porão, avança a Associated Press, que cita o áudio do controlo aéreo.

O Boeing 747 operado pela Air Atlanta Icelandic tinha acabado de descolar e estava a sobrevoar o oceano Atlântico quando o piloto comunicou ao controlador aéreo de Boston que tinha um cavalo desgovernado no porão da aeronave.

“Somos um avião de carga. Temos animais vivos e há um cavalo no avião que conseguiu escapar do estábulo. Não temos qualquer problema de voo, mas temos de regressar, voltar para Nova Iorque. Não podemos garantir a segurança do cavalo”, pode ouvir-se o piloto a dizer nas gravações dos diálogos feitas pelo site LiveATC.net e compiladas pelo site You Can See ATC.

A aeronave acabou por ter luz verde para regressar ao Aeroporto Internacional John F. Kennedy.

Devido ao excesso de peso, o Boeing 747 teve de despejar cerca de 20 toneladas de combustível antes de regressar a Nova Iorque e, por fim, houve mais um pedido por parte dos pilotos antes de aterrarem: “Acho que precisamos de um veterinário, penso que é isso que lhe podemos chamar, para o cavalo quando aterrarmos. Podem falar disso com Nova Iorque?”

Pouco depois, o voo da Air Atlanta Icelandic aterrou no Aeroporto de Nova Iorque. Até ao momento, a companhia aérea ainda não prestou qualquer comentário.