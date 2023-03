As denúncias de assédio sexual nas academias militares dos Estados Unidos subiram para 206, no ano letivo 2021-2022, mais 45 do que no ano anterior, indica um relatório do Departamento de Defesa.

O documento, divulgado na sexta-feira, aponta que 21% das mulheres nas academias militares norte-americanas relataram ter sofrido alguma forma de contacto sexual indesejado e mais de 60% denunciaram ter sido assediadas sexualmente.

Os casos de assédio foram sobretudo detetados na Academia Naval e na Academia da Força Aérea dos Estados Unido, acrescenta o Pentágono.

Ao mesmo tempo, mulheres hispânicas e pessoas LGBT relataram uma maior incidência de abuso ou agressão sexual do que outros grupos, refere.

O relatório salienta que as várias academias militares têm vindo a implementar planos para melhorar "a responsabilização, a cultura, a prevenção e a assistência às vítimas de assédio e agressão sexual".