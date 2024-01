Ainda com excesso de mortalidade, DGS diz que "a pior parte poderá já ter passado"

Há um excesso de mortalidade em Portugal na população acima dos 45 anos. Por isso mesmo a Direção-Geral da Saúde (DGS) decidiu alargar a vacinação contra a gripe a todas as pessoas com mais de 50 anos. É que não morriam tantas pessoas nos primeiros dias do ano desde 2021, altura em que a pandemia de covid-19 estava instalada no país.

Em avaliação está, segundo a diretora-geral da Saúde, um alargamento ao grupo abaixo, numa avaliação que é feita semana a semana, sendo que o grande foco está na vacinação dos grupos de risco, nomeadamente das pessoas com mais de 60 anos.

A partir de uma farmácia, onde foi vacinada, Rita Sá Machado afirmou que os indicadores apontam que “já existe alguma resposta de tendência decrescente dos indicadores” de doenças respiratórias.

Ainda assim, a responsável recusa falar em certezas, mas parece que “a pior parte poderá já ter passado”. “Como digo, não é uma ciência exata, é aquilo que os indicadores nos vão dizendo”, acrescentou.

Isto sobre as doenças respiratórias, a grande causa aparente para o excesso de mortalidade em Portugal, que tem várias razões a explicar. Por isso mesmo a DGS tem em curso uma análise a ser realizada, para despistar ao certo o que está a acontecer”.

“A mortalidade não é explicada por apenas um fator, mas esse estudo já está a ser feito”, reiterou, prometendo mais explicações para o fim da campanha de vacinação, que garantiu ser a melhor arma de luta e proteção contra a doença.

Por isso, e referindo novamente que a vacinação está a ser equacionada, Rita Sá Machado deixa uma eventual atualização do alargamento das inoculações às pessoas com menos de 50 anos para a próxima semana.

Relativamente ao uso obrigatório de máscaras para prevenir o contágio, Rita Sá Machado alegou que a DGS tem normas em vigor e que, “mediante alguns alertas sobre o estado epidemiológico local”, os serviços de saúde podem - e têm “autonomia para o fazer” - determinar a utilização ou não.

“Face àquilo que era um aumento da incidência do vírus da gripe sazonal e também um aumento da própria incidência de covid-19, fizemos essa recomendação da utilização de máscara para pessoas com sintomatologia por vírus respiratórios e fizemos também essa recomendação naquilo que são os profissionais que estão na primeira linha a fazerem essa avaliação de todos estes doentes”, declarou.

A delegação europeia da Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou hoje para o aumento de casos de gripe nas últimas semanas em vários países e para a pressão nos hospitais, que poderá aumentar.