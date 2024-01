Taxa de vacinação contra a gripe já supera a da época passada

Há mais 100 mortes por dia do que era esperado pelas autoridades de saúde. Gripe A pode ser parte da explicação

Um sistema imunitário que se 'esquece' do vírus, menos pessoas vacinadas e mais frio. Porque é que este H1N1 tornou a gripe A epidémica em Portugal?

Vacinação contra a gripe nos maiores de 60 anos abaixo do recomendado pela OMS

Depois de 2024 ter arrancando com um número de mortes diárias preocupante, e com vários apelos da Direção-Geral da Saúde (DGS), o número de vacinas contra a gripe administradas na campanha sazonal em curso já superou o verificado o ano passado, com um total de 2.333.637 pessoas inoculadas até 10 de janeiro.

O número, publicado esta quinta-feira no Portal do SNS, mostra que a campanha de vacinação gripe deste inverno chegou a mais 15.800 do que há um ano. Desde terça-feira, 9 janeiro, foram vacinadas contra a gripe mais 23.605 pessoas.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que sejam vacinadas contra a gripe 75% das pessoas com mais de 65 anos. A vacina é pela primeira vez gratuita a partir dos 60 anos de idade com o objetivo de contribuir para um maior número de pessoas vacinadas nos primeiros 100 dias da campanha de vacinação.

Este ano, a campanha de vacinação sazonal iniciou-se a 29 de setembro e está a decorrer nos centros de saúde e na rede de farmácias.