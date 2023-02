Muitos pais recorrem rapidamente a medicamentos para reduzir a temperatura quando os filhos começam a mostrar sinais de febre, mas os pediatras alertam que pode não ser necessário.

De acordo com um estudo nacional do hospital pediátrico C.S. Mott, no Michigan, Estados Unidos, um em cada três pais daria aos seus filhos medicamentos para uma febre baixa, abaixo dos 38 graus Celsius, e um em cada dois pais usaria medicamentos para uma febre entre 38ºC e 39ºC.

Estes medicamentos podem manter o seu filho confortável, mas o uso desnecessário pode adiar o diagnóstico do que está a provocar a febre, ocultando a dor e outros sintomas.

"Quando os pais notam que a temperatura dos seus filhos pode estar um pouco alta, acho que às vezes só ficam preocupados com a febre em si", disse Susan Woolford, pediatra do C.S. Mott e codiretora da pesquisa. "Talvez não seja claro para os pais que a febre não deve ser a preocupação, mas o que pode estar a provocá-la. Por isso, não devemos tentar livrar-nos da febre, uma vez que é apenas um sinal de que algo mais está a acontecer."

A investigação foi realizada com 1.376 pais de crianças com menos de 12 anos, e as respostas foram recolhidas entre agosto e setembro.

Oitenta e quatro por cento dos pais reavaliam a temperatura dos filhos antes de dar uma segunda dose, mas 26% administram outra dose, mesmo que não tenha febre, na tentativa de evitar que a febre volte, de acordo com a pesquisa. Os pais receiam que os seus filhos "fiquem super doentes se não lhes derem algo", afirmou Chandani DeZure, pediatra e porta-voz da Academia Americana de Pediatria, que não esteve envolvida no estudo. "Não é o caso, porque, como sabemos, a febre é a resposta natural do corpo a uma infeção."

A terapêutica para reduzir a febre não é preventiva, sublinhou DeZure, "é um tratamento".

O que deve fazer se o seu filho tiver febre

Uma vez verificada com precisão a temperatura, e confirmado que a criança tem uma febre superior a 38ºC, é razoável dar a dose correta de medicamento para reduzir a temperatura, de acordo com o peso e a idade da criança indicados na bula, observou Woolford.

O estudo revelou que dois terços dos pais tentam, inicialmente, métodos alternativos para reduzir a febre, como usar uma toalha fria.

"O objetivo é tentar manter a criança confortável", lembrou Woolford. "Confirme que estão a usar roupa leve, mantenha o quarto fresco, não frio, mas confortavelmente fresco e certifique-se de que permanecem bem hidratados."

No entanto, se uma criança com menos de três meses tiver febre, os pais devem contactar o pediatra. Se tiver febre acompanhada de sintomas significativos, como sonolência extrema, dor no pescoço e dificuldade em respirar, devem contactar o pediatra de imediato, sublinhou Woolford.

Mantenha o registo da medicação dos seus filhos

De acordo com o estudo, cerca de 65% dos pais registam o tempo entre cada dose, algo que todos deviam fazer para não correrem o risco de uma sobredosagem, caso seja necessária uma segunda dose. Não devem dar outra dose para evitar que a febre volte, de acordo com DeZure e Woolford.

"Nesta altura do ano, sinto que a prevenção é uma boa abordagem, para que possamos tentar evitar o maior número possível de doenças", disse Woolford.

"Não é possível fazer tudo, mas podemos fazer uma boa higienização das mãos, garantir que as lavamos bem, que usamos desinfetante de forma adequada, e certificarmo-nos que não estamos a medicar as crianças e a enviá-las para a escola, porque ainda são contagiosas."