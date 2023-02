O serviço ferroviário da Fertagus, que liga Setúbal e Lisboa, vai ter “perturbações” na quinta-feira, devido à greve da Infraestruturas de Portugal (IP), segundo a transportadora.

Numa nota publicada no seu site, a Fertagus - que explora esta linha ferroviária, com passagem pela Ponte 25 de Abril, mediante o pagamento de uma taxa de utilização à IP - refere que os condicionamentos na circulação dos comboios vão registar-se entre as 00:00 e as 24:00 daquele dia.

“Uma vez que não foram decretados serviços mínimos pelo CES - Conselho Económico e Social, não conseguimos prever os horários que serão possíveis realizar”, refere a empresa.

A transportadora serve atualmente 14 estações, numa extensão com cerca de 54 quilómetros, e o seu serviço é responsável por perto de 85 mil deslocações diárias.

A Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans) anunciou, no dia 25 de janeiro, que os trabalhadores da CP – Comboios de Portugal e da IP vão estar em greve no dia 09 de fevereiro.

Em causa, segundo os sindicatos, está a falta de resposta das duas empresas às propostas de valorização salarial.

Para os sindicatos, as propostas entregues “ficam muito aquém” dos valores necessários para que seja reposto o poder de compra dos trabalhadores.