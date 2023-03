Para sábado, as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) são de céu temporariamente muito nublado no norte e centro do país, com chuva em geral fraca durante a manhã. Vai chover quase o dia todo no Norte, sobretudo na região do Minho. A meio do dia a chuva será mais intensa na zona Centro.

A chuva é muito menos provável no Litoral Sul, onde, no entanto, o dia será também de nebulosidade. No Sul, incluindo Algarve, podem contar com algumas abertas ao final da tarde.

As temperaturas mínimas vão diminuir no sábado - chegando aos 5º em Bragança e 7º na Guarda - e vão continuar a diminuir no domingo. Neste dia, o valor mínimo em Bragança será de 0º.

Mas, no domingo, já sem previsões de chuva, haverá um aumento das temperaturas máximas, que podem chegar aos 25º em Faro, 24º em Beja, 23º em Évora, 22º em Setúbal e 20º em Lisboa e Leiria.

Apesar de alguma nebulosidade, a perspetiva é de um "belo dia de primavera", segundo os meteorologistas do IPMA.