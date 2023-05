A Abadia de Westminster ao pormenor

É o palco da coroação e para onde convergirão todos os caminhos de Londres no próximo sábado. A Abadia de Westminster, o templo mais antigo e famoso da capital do Reino Unido, é o cenário escolhido pela família real há quase mil anos para as celebrações mais importantes, desde coroações a casamentos, passando também pelos funerais de Estado.