G7 reunido em Hiroshima. As melhores fotografias do encontro (imagem AP)

Há 1h e 12min

Os líderes G7 reunidos em Hiroshima, no Japão, chegaram hoje a acordo sobre novas sanções para privar a Rússia de meios que a ajudem no esforço de guerra contra a Ucrânia, anunciou o bloco em comunicado. As medidas visam “privar a Rússia de tecnologias, equipamento industrial e serviços do G7 que apoiam o seu empreendimento bélico”, afirmam os líderes no comunicado, citado pela agência francesa AFP. As sanções incluem restrições à exportação de bens “essenciais para a Rússia no campo de batalha”, bem como a identificação de entidades acusadas de transportar equipamento para a linha da frente em nome de Moscovo.