Russos dizem ter desmontado esquema de espionagem norte-americano com iPhones e acusam Apple de estar ao serviço da Casa Branca

Os serviços secretos da Rússia anunciaram ter desmantelado um esquema de espionagem da Agência de Segurança Nacional (NSA na sigla original) dos EUA, com recurso a um software malicioso que usava vulnerabilidades - especialmente desenhadas para o efeito - dos telefones da Apple.

Segundo o Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB, sucessor do soviético KGB), milhares de iPhones foram infetados com este vírus, incluindo os de utilizadores russos e até os de diplomatas estrangeiros a viver na Rússia, incluindo membros da NATO ou nacionais de Israel, Síria e China.

"O FSB descobriu uma ação de inteligência dos serviços especiais americanos que usa dispositivos Apple", informaram os serviços de informação russos em comunicado, citado pela Reuters.

Segundo o FSB, o plano evidencia uma relação próxima entre a Apple e a Agência de Segurança Nacional dos EUA, responsável pela criptografia, comunicação confidencial e segurança dos Estados Unidos.

"A empresa fornece aos serviços secretos americanos uma gama de oportunidades para monitorizar quaisquer pessoas com interesse para a Casa Branca e os seus parceiros em atividades anti-russas e os seus próprios cidadãos", lê-se na declaração dos russos.

A Reuters assinala que, ao contrário do que é habitual, os serviços secretos russos declararam que o esquema de espionagem da NSA e da Apple foi descoberto com o auxílio do Serviço Federal de Guarda da Rússia.

Nem a Apple nem a NSA fizeram, por agora, qualquer comentário à Reuters a propósito do comunicado do Serviço Federal de Segurança da Rússia.