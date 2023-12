A Geração Z já se preocupa com a aparência envelhecida

Nota do editor: este artigo foi originalmente publicado por The Business of Fashion, um parceiro editorial da CNN Style

A influenciadora Emma Brooks nunca se preocupou realmente com o envelhecimento - até fazer 20 anos.

"Comecei a passar-me", disse ela. "Tenho um aspeto diferente do que tinha há dois anos... Como é que vou estar daqui a cinco anos?"

Embora o mais velho de entre eles tenha apenas cerca de 26 anos, a Geração Z já está ansiosa com o envelhecimento. A prevenção, mais do que a correção, tornou-se o status quo; optam por produtos de maquilhagem com benefícios antienvelhecimento, como a redução das linhas finas e a proteção SPF, e 70% utilizam diariamente séruns antienvelhecimento, de acordo com a empresa de informação Circana. A Peachy, empresa start-up de botox, afirmou que a Geração Z é o grupo que está a crescer mais rapidamente. No início deste ano, num exemplo dramático da tendência, um TikTok intitulado "Coisas que eu faço para retardar o processo de envelhecimento com 14 anos de idade", tornou-se viral.

"Esta geração está a assumir a rotina de cuidados com a pele de alguém mais velho", diz Larissa Jensen, consultora da indústria da beleza na Circana.

Agora, mesmo quando os jovens de 20 e poucos anos procuram a dermatologista e fundadora de uma marca de beleza Loretta Ciraldo para outras preocupações - como erupções cutâneas -, a maioria acaba por orientar a conversa para o envelhecimento.

Graças ao Instagram, ao TikTok e, claro, ao Zoom, as pessoas estão a passar mais tempo do que nunca a olhar para o seu próprio rosto. Na Internet, partilham rotinas destinadas a "prevenir o envelhecimento" que incluem tudo, desde a aplicação de retinóides, vitamina C e protetor solar até à utilização de fita adesiva facial à noite e à aplicação de "botox para bebés", numa tentativa de evitar a formação de rugas. As pesquisas e o burburinho social em torno do botox, dos preenchimentos dérmicos e do retinol aumentaram 63% este ano, segundo a plataforma de informação de retalho Trendalytics.

A apetência precoce da Geração Z pela beleza antienvelhecimento criou uma oportunidade para as marcas explorarem um consumidor que historicamente não consideravam, diz Rich Gersten, cofundador da True Beauty Ventures. A eficácia, os resultados rápidos e o custo estão na mente do grupo, mas ainda há muito a determinar sobre como as suas preferências evoluem à medida que crescem.

"É uma geração um pouco justaposta. Por um lado, são a favor da positividade do corpo, da autenticidade, da credibilidade, e, por outro lado, estão muito concentrados no antienvelhecimento. Usam filtros e dão ênfase à perfeição", diz Cristina Nuñez, cofundadora da True Beauty Ventures. "Há positividade de um lado e medo do outro."

A Geração Z é hiperconsciente e sabe mais sobre cuidados com a pele, o processo de envelhecimento e os fatores de stress ambiental do que qualquer geração anterior, afirma Jensen. Com isso, a Geração Z deu ao antienvelhecimento uma nova marca centrada no bem-estar.

Dylan Heberle, um consultor de 26 anos, por exemplo, considera que os seus cuidados com a pele estão ligados à saúde e está atento ao protetor solar, sobretudo para prevenir o cancro da pele, com o benefício adicional de prevenir as rugas. Para ele, os cuidados noturnos com a pele são um hábito semelhante ao exercício físico.

"Está relacionado com o aumento do autocuidado abrangente... cuidar melhor da pele e de si próprio", diz Judah Abraham, diretor executivo da Slate Brands, uma incubadora orientada para a Geração Z.

As marcas e os fornecedores de produtos de beleza estão a mudar os seus modelos de negócio para dar resposta à preocupação da Geração Z com a prevenção e o tratamento antienvelhecimento, à medida que aumenta o interesse pelos procedimentos cosméticos

A Geração Z quer retardar o processo de envelhecimento em vez de corrigir os problemas mais tarde, afirma Diala Haykal, uma dermatologista de Paris. A popularização do "pré-juvenescimento" por parte deste grupo etário - procedimentos que se centram na prevenção - representa a mudança mais significativa na dermatologia cosmética nas últimas duas décadas, acrescenta.

As marcas estão a fabricar mais produtos para satisfazer a procura. O volume de produtos de cuidados da pele ou de beleza que fazem referência ao antienvelhecimento aumentou 10% nos últimos dois anos, de acordo com a Trendalytics. As pesquisas por protetores solares mais do que triplicaram e há quase três vezes mais produtos de proteção solar no mercado atualmente do que há três anos. A E.l.f Beauty, orientada para a Geração Z, lançou um retinoide no ano passado e a Bubble lançou em novembro um creme para os olhos.

Na sequência disso, estão a surgir marcas especificamente concebidas para a pele jovem, incluindo a Btwn, uma marca de cuidados da pele baseada na ideia de que a pele dos adolescentes não é a pele dos adultos, e a Indu, uma marca de pele e maquilhagem para adolescentes dos cofundadores da Feelunique, Aaron Chatterly e Richard Schiessl, com uma lista de ingredientes que não podem ser agressivos.

A Geração Z também está a adotar os injetáveis devido aos seus resultados imediatos. O Botox, de que Heberle teve conhecimento pela primeira vez através das redes sociais, atraiu-o como um substituto potencialmente mais eficaz e menos dispendioso para os produtos que eliminam as linhas finas. O facto de os jovens estarem dispostos a sair da rua e fazer um "ajuste" é um desenvolvimento que não se via há uma década, diz Nuñez.

Paul Nassif, um cirurgião plástico facial mais conhecido por suas aparições na série "Botched", do E!, conta que tem visto um aumento no número de jovens que procuram peelings, tratamentos faciais e, ocasionalmente, um pouco de laser. Em vez de trazerem fotografias de celebridades quando vão às consultas, a Geração Z traz fotografias de si próprios - com um filtro, sublinha Nassif.

Há uma ideia de que "envelhecer é um privilégio". "'Deixem o vosso cabelo ficar grisalho. Não faça botox. Não faça todas essas medidas preventivas.' Sim, o envelhecimento é um privilégio. Mas viver mais um ano é envelhecer. Mostrar rugas e ter cabelos brancos não é envelhecer para mim", diz Heberle.

Em qualquer conversa sobre a Geração Z e o envelhecimento, é impossível evitar o impacto das redes sociais.

A hashtag #antiageing tem 7,4 mil milhões de visualizações no TikTok, por exemplo. O filtro "aged" (envelhecido), que dá aos utilizadores um olhar para o futuro, tornou-se viral no início deste ano, com 24,5 milhões de publicações, incluindo a de Kylie Jenner. Soluções como Frownies (essencialmente um autocolante com que se dorme para suavizar as rugas), almofadas de silicone antirrugas de marcas como Dermaclara, cintas de queixo para levantar o maxilar, fita adesiva para o rosto para "olhos de raposa" e dispositivos de radiofrequência como NuFace estão por todo o lado.

A franqueza da Geração Z nas aplicações das redes sociais ajudou a alimentar a procura de tratamentos, diz Carolyn Treasure, cofundadora da Peachy. Quando as pessoas da Geração Z recebem injeções, muitas vezes filmam o processo ou partilham vídeos de testemunho depois, encolhendo os rostos em compilações de lapso de tempo para mostrar como os congelam.

"Os Millennials apresentam uma imagem idealizada do mundo. Eles dizem 'vou contar aos meus amigos no brunch'", diz Treasure. "A Geração Z gosta muito de partilhar a sua experiência. Eles querem que os outros saibam disto."

A educação, que é feita principalmente nas redes sociais, desempenha um papel importante no despertar do interesse pelo envelhecimento preventivo, refere Jensen, com dermatologistas (e estudantes do ensino médio nos seus quartos) a transmitirem conselhos sobre cuidados com a pele para as massas.

No entanto, mais informação nem sempre significa que seja exata. Muitos jovens consumidores procuram Ciraldo com problemas que pensam estar relacionados com o envelhecimento mas que, na realidade, são causados pelo uso prematuro de produtos químicos agressivos. Também não há muita investigação a longo prazo disponível sobre os efeitos dos tratamentos de "pré-juvenescimento" num grupo demográfico mais jovem.

Além disso, o acesso a tanta informação pode ser confuso e ansioso para uma geração que ainda está a descobrir o seu caminho no mundo.

"Somos tão jovens para estarmos tão preocupados com o envelhecimento", diz Brooks.