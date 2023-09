Adolescente colocado em coma induzido depois de ter sido arrastado por um carro na Austrália

Um adolescente de 15 anos foi hospitalizado em estado grave depois de alegadamente ter sido arrastado por um carro por dois quilómetros, na sexta-feira, em Sydney, Austrália.

O jovem teve de ser colocado em coma induzido, informa o The Guardian.

Segundo a polícia de Nova Gales do Sul, o incidente terá começado quando o rapaz e um jovem de 19 anos, que estava sentado no seu carro, começaram a discutir. Ao que as autoridades apuraram, o adolescente foi arrastado pelo carro ao longo de duas ruas e acabou por cair em frente a um posto de gasolina.

A vítima foi transportada para o Hospital de Blacktown, mas acabou por ser transferida para o Hospital pediátrico de Westmead, onde permanece em estado grave, mas estável.

A investigação policial levou à deteção do veículo conduzido pelo jovem de 19 anos, que foi acusado de condução perigosa, condução negligente e tráfico de drogas.