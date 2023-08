Dezenas de feridos e detidos perante caos em Nova Iorque: tudo começou quando um Youtuber prometeu oferecer consolas

O anúncio de um giveway (oferta) nas redes sociais provocou o caos em Union Square, Nova Iorque, e acabou com a detenção de dezenas de pessoas e vários feridos - civis e polícias.

Milhares de pessoas apareceram em Manhattan depois do youtuber Kai Cenat ter anunciado que ia oferecer computadores, consolas, material de gaming e cartões de oferta. Para ganhar, as pessoas só precisariam de responder corretamente a "perguntas aleatórias".

O influencer, que tem mais de quatro milhões de seguidores no YouTube, 5 milhões no Instagram e 6,5 milhões no Twitch, foi acusado de incitamento de motim e reunião ilícita, uma vez que não alertou as autoridades ou obteve licença para o evento.

"Passámos de 300 jovens para alguns milhares em minutos", disse o chefe da polícia de Nova Iorque, Jeffrey Maddrey, acrescentando que, à medida que a multidão foi aumentando, alguns "indivíduos começaram a cometer atos de violência contra a polícia e o público".

Imagens mostram várias ruas cortadas por uma multidão descontrolada, com jovens a subir para cima de veículos e monumentos, a arremessar objetos às autoridades e uns aos outros.

Kai Cenat, que compareceu em Union Square como anunciara, acabou por ser retirado do local por "motivos de segurança".

Segundo a CNN, a polícia deteve 65 pessoas, incluindo 30 jovens.