António Costa quebrou, pela primeira vez, o silêncio após a polémica que envolve o ministro das Infraestruturas, João Galamba, e o ex-adjunto Frederico Pinheiro.

Numa resposta ao jornal Observador através do seu gabinete, o primeiro-ministro diz que o ministro “deu - e bem - o alerta pelo roubo do computador com documentos classificados”, mas deixa claro que “não foi nem tinha de ser informado” e que “nem tomou qualquer diligência” junto da Secretaria-geral do Serviço de Informações da República Portuguesa quanto à chamada do SIS para a recuperação do computador do Estado.

O primeiro-ministro diz ainda que “as autoridades agiram em conformidade no âmbito das suas competências legais”.

A resposta do primeiro-ministro surge horas depois de o Presidente da República ter dado a entender que os bons resultados económicos do Executivo podem não ser suficientes para manter o Governo, passando a bola para António Costa, tal como já tinha feito em janeiro, aquando da nomeação de João Galamba como sucessor de Pedro Nuno Santos. E surge também depois das críticas, tanto da esquerda como da direita, da chamada do SIS.

João Galamba e Frederico Pinheiro protagonizam aquele que é o mais recente caso polémico dentro do Governo, com o agora ex-adjunto a ser acusado de agredir três assessoras no Ministério e a acusar o próprio ministro de o instar a mentir à Comissão de Inquérito à Gestão da TAP.

Este recente escândalo tem sido alvo de críticas de todos os partidos e até mesmo de dentro do PS, com Carlos César, presidente do PS, em entrevista ao Público, a pedir um “refrescamento” do Governo e a dizer que António Costa deve avaliar ministério a ministério e “ir convocando outras pessoas para a atividade no Governo”.