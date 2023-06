Pelo menos três guardas reais desmaiam durante ensaio de parada militar devido ao calor

Pelo menos três guardas reais britânicos desmaiaram este sábado durante o ensaio conhecido como a revista do Coronel. Com temperaturas de cerca de 30ºC a serem registadas no Reino Unido, o ensaio final da parada militar, supervisionada pelo pessoalmente Príncipe de Gales, protagonizou alguns momentos caricatos.

Vestidos com uniformes de lã e chapéus de pele de urso, os militares britânicos não aguentaram e desmaiaram devido ao calor. Durante o ensaio, foram tiradas várias fotos aos soldados caídos, que acabaram por ser assistidos por uma equipa médica.

Mais tarde, o Príncipe de Gales prestou homenagem aos soldados na rede social Twitter.

A big thank you to every solider who took part in the Colonel’s Review this morning in the heat. Difficult conditions but you all did a really good job. Thank you. W