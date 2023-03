A Federação Nacional dos Médicos (FNAM) exige “propostas e ações concretas” na próxima negociação com o Ministério da Saúde, ameaçando mesmo com “novas formas de luta” caso tal não se materialize. Os profissionais querem discutir temas como a revisão das grelhas salariais e de um regime de dedicação exclusiva.

Apesar de saudarem a presença do ministro da Saúde nas negociações, após os médicos terem estado em greve no início do mês, a FNAM reitera que “as palavras são como as cantigas, leva-as o vento, e, por isso, é fundamental que se concretizem em propostas e ações concretas, de forma a garantir condições de trabalho que permitam a fixação dos médicos no Serviço Nacional de Saúde (SNS)”.

Caso não surjam estas propostas, poderão “avançar com novas formas de luta”, que podem passar pela “recusa dos médicos em realizarem mais do que as 150 horas extraordinárias obrigatórias” ou mesmo uma greve, que “está sempre em cima da mesa caso as negociações não avancem para bom porto”.

“A FNAM deixou claro que não aceitará nenhum acordo que prejudique ainda mais as condições de trabalho”, acrescentam, sendo que os profissionais vão recusar “qualquer proposta que obrigue os médicos a realizarem jornadas diárias de trabalho de 12 ou mais horas, e que não valorize e compense devidamente o trabalho em serviço de urgência ou equiparado pelo seu elevado risco e penosidade”.