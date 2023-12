"Acreditamos que pode ser o pico do ano": atividade gripal "elevada" faz aumentar a afluência aos principais hospitais

Os serviços de urgência dos hospitais de Santa Maria, em Lisboa, e São João, no Porto, registam esta terça-feira uma "afluência muito grande" devido à "elevada" atividade gripal, nomeadamente gripe A, responsável por 96% dos casos de gripe nas urgências.

"Neste momento, notamos uma afluência muito grande, tem sido a maior dos últimos meses, sem dúvida. Acreditamos que pode ser o pico do ano", adianta à CNN Portugal a diretora do serviço de urgência do Hospital de São João, que, cerca das 20:00 desta terça-feira, registava "mais de 750 admissões" no total de todas as urgências.

Os tempos de espera naquele serviço de urgência superam já as seis horas, indica Cristina Marujo. "Já tivemos mais de 100 doentes em espera em toda a urgência", acrescenta, admitindo que este tem sido "um dia muito complicado".

Também no Hospital de Santa Maria se regista esta noite uma elevada afluência ao serviço de urgência, registando-se pelas 19:00 "mais de 180 doentes em circulação" naquele serviço. "É mais do que costumamos ter a esta hora nestes dias", confessa o diretor do serviço de urgências, João Gouveia, ressalvando , ainda assim, que hospital ainda tem "capacidade de resposta" para atender os doentes.

"O que vai acontecer é que os doentes vão ter de esperar mais para serem vistos", aponta.

A elevada afluência aos serviços de urgências destes que são dois hospitais de fim de linha - isto é, hospitais que recebem doentes de várias regiões do país - deve-se essencialmente à atividade gripal, que, embora seja "normal para a época do ano", está a ser "relativamente elevada", admite João Gouveia.

"Já temos bastantes doentes internos no hospital por gripe. Cerca de 100 doentes", indica. Isto numa altura em que "o frio propriamente dito ainda não começou", salienta, antecipando mais constrangimentos nas urgências no próximo mês.

"Está prevista uma vaga de frio para meados de janeiro, provavelmente nessa altura poderemos ter mais constrangimentos nas urgências", adverte.