Osama bin Laden foi um assassino em massa, não um influenciador do TikTok

Sejamos claros: Osama bin Laden não era um pensador profundo, mas o líder de um grupo responsável pela morte de milhares de americanos e outros ocidentais, bem como de dezenas de milhares de pessoas em países de maioria muçulmana.

Por isso, o facto de pessoas no TikTok estarem a exaltar a "Carta à América" de Bin Laden, de 2002, a justificação da al-Qaeda para os ataques de 11 de setembro, em vídeos que foram vistos pelo menos 14 milhões de vezes, é simplesmente desconcertante.

A maioria das pessoas que elogiam Bin Laden no TikTok parece estar na casa dos 20 anos, ou seja, não eram nascidas ou eram crianças quando o 11 de setembro aconteceu, e também parecem ignorar completamente a história real da Al Qaeda.

Os homens de Bin Laden não só levaram a cabo os ataques de 11 de setembro, que mataram 2 997 pessoas, como também bombardearam duas embaixadas dos EUA em África em 1998, matando mais de 200 quenianos e tanzanianos e uma dúzia de americanos.

A filial da Al Qaeda de Bin Laden no Iraque ajudou a desencadear a guerra civil iraquiana em 2006, durante a qual morreram dezenas de milhares de iraquianos.

Na Indonésia, em 2002, um grupo afiliado à Al Qaeda matou mais de 200 pessoas em Bali e, em Londres, três anos mais tarde, os seguidores de Bin Laden levaram a cabo o ataque terrorista mais mortífero da história britânica, matando 52 passageiros. E esta é apenas uma lista parcial do caos perpetrado por Bin Laden e seus seguidores.

A "Carta à América" foi publicada no sítio Web do The Guardian em 2002, quando foi publicada pela primeira vez, e foi retirada pelo Guardian esta semana, depois de se ter tornado viral.

Esse texto é uma lista de argumentos que se estende por uma dúzia de páginas sobre as razões que levaram a Al Qaeda a atacar os Estados Unidos em 11 de setembro. Começa com a questão da Palestina, que a carta diz estar ocupada por Israel com o "apoio americano". Alguns dos vídeos recentes no TikTok parecem estar a estabelecer ligações entre a oposição de Bin Laden a Israel e a sua própria oposição ao apoio dos EUA a Israel na guerra contra o Hamas.

A "Carta à América" também critica o papel dos Estados Unidos no aquecimento global, a tolerância americana em relação à homossexualidade e a cultura da droga que existe nos Estados Unidos.

Li dezenas de milhares de palavras de Bin Laden, escrevi vários livros sobre a Al Qaeda e produzi a primeira entrevista televisiva de Bin Laden, que foi para o ar na CNN em 1997, e não é claro para mim que Bin Laden tenha sequer escrito esta "Carta à América", porque difere em muitos aspectos dos seus escritos habituais. Se a escreveu, fê-lo com a ajuda de outros.

As volumosas outras declarações de Bin Laden centraram-se invariavelmente não em críticas culturais ou políticas aos Estados Unidos, mas em críticas às políticas americanas no Médio Oriente, não só ao apoio dos Estados Unidos a Israel, mas também, por exemplo, ao apoio à família real saudita.

É certo que o próprio Bin Laden estava muito concentrado na questão palestiniana. Quando era adolescente, reunia os amigos para entoar cânticos religiosos sobre a Palestina. O seu pai, que dirigia uma grande empresa de construção, renovou os três locais mais sagrados do Islão, incluindo a Mesquita de Al Aqsa em Jerusalém, que se situa em território tomado pelo exército israelita durante a guerra de 1967.

Assim, Bin Laden não só tinha uma ligação pessoal com a questão palestiniana, mas, como muçulmano devoto, tinha fortes convicções religiosas a esse respeito. Quando, em 23 de agosto de 1996, declarou guerra aos Estados Unidos, escreveu: "Ainda sinto a dor (da perda) [de] Al-Quds [Jerusalém] nos meus órgãos internos; essa perda é como um fogo ardente nos meus intestinos."

Para Bin Laden, a questão palestiniana era um fator-chave no seu ódio aos EUA. O líder da Al-Qaeda foi morto num ataque da equipa SEAL Team Six da Marinha dos EUA em 2011, no Paquistão, e por isso a sua voz tem estado ausente de cena. Mas, nos últimos anos, essa questão parece ter diminuído de importância para outros grupos jihadistas. Em países como o Iraque e a Síria, o ISIS estava muito mais concentrado em atacar os xiitas, que os membros do grupo jihadista consideram hereges.

Agora, a questão palestiniana voltou a ser uma causa célèbre entre os grupos jihadistas, desde a Al Qaeda ao ISIS.

Para o podcast "In the Room with Peter Bergen", entrevistei Nelly Lahoud, professora de estudos de segurança no US Army War College e autora de "The Bin Laden Papers". Lahoud examinou todos os ficheiros recuperados no complexo de Bin Laden em Abbottabad, no Paquistão, quase 6.000 páginas de comunicações internas da Al Qaeda.

Lahoud ficou a saber como Bin Laden calculou mal a reação dos EUA aos atentados de 11 de setembro, dizendo-me: "Bin Laden estava convencido de que o povo americano sairia à rua e reproduziria os protestos contra a guerra no Vietname, exigindo que o seu governo retirasse as forças militares do Médio Oriente."

De facto, os ataques de Bin Laden a 11 de setembro saíram espetacularmente pela culatra e, em vez de se retirarem do Médio Oriente após os ataques, os Estados Unidos envolveram-se mais profundamente na região do que em qualquer outro momento da sua história.

Seria bom que aqueles que publicam no TikTok compreendessem um pouco desta história antes de elogiarem o suposto brilhantismo de Bin Laden.