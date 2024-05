O jovem português de 17 anos, que ficou em prisão preventiva na semana passada, é suspeito de ter planeado e ordenado massacres em escolas do Brasil. O rapaz foi detido pela policia judiciária por suspeitas de ser o cérebro de um massacre numa escola no Brasil.

O crime vitimou Giovanna, uma jovem brasileira, de 17 anos, morta com um tiro na cabeça. A TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal) falou em exclusivo com a mãe de Giovanna .