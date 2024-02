"Assassinado, às 14:17 de dia 16 de fevereiro": Porta-voz de Navalny confirma morte do principal opositor de Putin

Passadas quase 24 horas desde o anúncio dos serviços prisionais russos, a porta-voz de Navalny, Kira Iarmych, confirmou a morte do principal opositor político de Vladimir Putin. Kira Iarmych cita uma mensagem oficial da mãe de Navalny, Lyudmila Navalnaya, que viajou este sábado até à colónia prisional número 3 na cidade de Kharp, no Ártico, onde o político e ativista russo morreu.

“Navalny foi assassinado. A morte ocorreu no dia 16 de fevereiro às 14:17, hora local, de acordo com a mensagem da mãe do Alexei”, explica.

Kira Iarmych explica que, de acordo com um funcionário da prisão russa, o corpo de Navalny foi transportado para a cidade russa de Salekhard, situada a mais de 50 quilómetros de Kharp onde fica o estabelecimento prisional.

O cadáver de Alexei Navalny está agora a ser alvo de “investigações”.

“Exigimos que o corpo de Alexai Navalny seja imediatamente entregue à sua família”, culmina a publicação da porta-voz no X.

Alexey Navalny was murdered. His death occurred on February 16 at 2:17 p.m. local time, according to the official message to Alexey’s mother.



An employee of the colony said that the body of Navalny is now in Salekhard. It was picked up by investigators from the IC. Now they are…