Um T0 com 36 metros quadrados (m2) a €1.500 por mês em Lisboa. Um apartamento na Foz do Douro, no Porto, com uma área bruta de 35m2 a €1.350 mês. Um outro na zona de Sesimbra, com 38m2 por €1.250 mês. São exemplos de casas que estão por arrendar e cujo valor por metro quadrado é um desafio para o rendimento médio dos portugueses. Além disso, existem proprietários que cobram três meses de caução.

Os preços subiram em nove capitais de distrito e arrendar uma casa em Portugal custa agora em média €13,1/m2. Em Lisboa, o valor já ultrapassa os €18/m2 e no Porto está agora nos €14,9/m2. Com base nestes valores, a CNN Portugal foi à procura, numa das principais plataformas de arrendamento, de casas com preços acima ou muito acima da média praticada em várias capitais de distrito.

Em Lisboa, onde a média por metro quadrado ronda os €18,3, encontrámos cinco casas cujo preço por metro estava acima dos €30,00 e €40,00. Veja-se este T1 em Picoas: tem uma área bruta de 62m2, garagem incluída, custa €2.370 mês (€38,23/m2) sem despesas incluídas (água, gás, luz, pacote de internet e TV). O edifício tem ainda piscina e ginásio para os que ali habitem.

T1 em Picoas, Lisboa, com 62m2 - €2.370

Num segundo exemplo temos um T1 em Belém com 55m2 a custar €1.820 (€33,09/m2), mobilado, com cozinha equipada e garagem incluída. Tal como o apartamento anterior, as despesas não estão incluídas no valor do arrendamento.

T1 em Belém, Lisboa, com 55m2 - €1.820

Também encontrámos na Praça de Espanha, em Lisboa, um T0 com 36m2 com um custo mensal de €1.500 sem despesas incluídas. Para ficar com este espaço, o inquilino tem de pagar à cabeça €4.500: "Pedimos 2 rendas e um mês de garantia", lê-se no anúncio. Além disso, os candidatos têm ainda de "fazer prova de rendimentos, terem referências, terem fiador e a documentação de identificação em dia". Não são aceites animais de estimação, nem se pode fumar no interior da habitação.

T1 na Praça de Espanha, Lisboa, com 36m2 - €1.500

Na mesma zona existe um outro T0 com 22m2 com um custo mensal de €1.800, que dá €81,82 por metro quadrado. Está totalmente mobilado e a cozinha equipada e conta ainda com "WiFi de alta velocidade e SmartTV".

T0 na Praça de Espanha, Lisboa, com 22m2 - €1.800

Por fim, um apartamento com 40m2 em Arroios, cuja renda mensal é de €1.290 mais despesas. Isto dá €32,25 por metro quadrado. À cabeça o inquilino tem de pagar "2 rendas + 1,5 meses de caução".

T0 em Arroios, Lisboa, com 40m2 - €1.290

Em Braga, e em comparação com Lisboa, encontram-se apartamentos maiores com preços bastante mais baixos. Arrendar um T0 ou um T1 custa entre 700 a 800 euros e o preço médio por metro quadrado ronda os €7,7. A pesquisa feita pela CNN Portugal encontrou alguns apartamentos com preços ligeiramente mais elevados.

Na freguesia de São Victor encontrámos dois apartamentos T1 a €800 - num deles o preço por metro quadrado é de €11,47 e no outro €8,00. Ambos estão mobilados e têm a cozinha equipada. Num são pedidas duas rendas adiantadas, enquanto o outro não tem qualquer informação nesse sentido.

T1 em São Victor, Braga, com 70m2 - €800

T1 em São Victor, Braga, com 100m2 - €800

Na freguesia de Cividade encontrámos um T0 duplex, com 92m2, a €780 mês, o que significa que o metro quadrado custa €8,48. Fica num terceiro andar sem elevador e não está mobilado.

T0 em Cividade, Braga, com 92m2 - €780

Na zona de São Vicente, encontrámos um T1 com 60m2 por €800 sem mobília (€13,33/m2). Se o inquilino quiser o apartamento mobilado, "o valor mensal terá um acréscimo". A cozinha está equipada com "forno, fogão (placa elétrica), micro-ondas, frigorífico e máquinas de lavar louça e roupa". São ainda exigidas à cabeça pelo menos três rendas.

T1 em São Vicente, Braga, com 60m2 - €800

Descendo até ao Porto, os preços voltam a atingir valores semelhantes aos que são praticados na capital do país, com T0 e T1 acima dos €1.200 por mês. A média por metro quadrado na cidade ronda atualmente os €14,9, no entanto a CNN Portugal encontrou exemplos de apartamentos cujo metro quadrado custa 25, 38 ou mesmo 42 euros. Um T1 na Foz do Douro com uma área bruta de 35m2 custa €1.350, ou seja, €38,57 por metro quadrado. O apartamento está totalmente mobilado e a cozinha equipada.

T1 na Foz, Porto, com 35m2 - €1.350

Com praticamente o dobro do espaço, um T1 no Campo Alegre custa €1.500 por mês (€25/m2), mas já tem todas as despesas incluídas até um limite de €100. Em contrapartida, um lugar de garagem tem um custo extra de €80 mensais. Só está disponível a partir do próximo mês e o inquilino tem três formas de pagamento logo à entrada: "valor mensal 1 mês 1500€, 3 meses 1300€, 6 meses 1150€".

T1 em Campo Alegre, Porto, com 60m2 - €1.500

Também com 60m2, um T0 equipado e mobilado no Marquês tem um custo mensal de €1.350 (€22,50/m2). Neste anúncio não é feita qualquer referência quanto às exigências para com o inquilino.

T0 no Marquês, Porto, com 60m2 - €1.350

Por menos 150 euros, e com muito menos espaço, apenas 28m2, encontra-se um T0 na Batalha por €1.200, ou seja, €42,86/m2.

T0 na Batalha, Porto, com 28m2 - €1.200

Por mais 50 euros, a CNN Portugal encontrou um apartamento T0 na Baixa do Porto, em que o metro quadrado custa €30,49. O inquilino tem de permanecer no apartamento no mínimo um ano e terá de pagar à cabeça duas rendas e uma caução de €1.250. Além disso, terá de entregar uma cópia do cartão de cidadão, três recibos de vencimento e a última nota de liquidação de IRS. As despesas também ficam a cargo do arrendatário.

T0 na Baixa do Porto, com 41m2 - €1.250

O preço médio por metro quadrado em Coimbra está agora em €8,30. É uma das cidades mais caras do país. Ainda assim, a CNN Portugal encontrou três apartamentos, todos T0, cujo metro quadrado está acima dos €20. Vejamos o primeiro: um estúdio na Praça da República, com 17m2 e com uma renda mensal de €500 - significa que o metro quadrado custa €29,41. Além disso, acresce ao valor da renda as despesas com água, luz, gás e internet.

T0 na Praça da República, Coimbra, com 17m2 - €500

O segundo exemplo é precisamente na mesma zona. Um T0 com 40m2 de área bruta e com uma renda mensal de €950, o que dá €23,75 por metro quadrado. No entanto, este apartamento só está disponível entre julho e setembro e tem a possibilidade de arrendamento à semana: uma semana são €450; duas semanas são €600; e três semanas sobe para €800. É ainda exigida uma fiança de €500 ao inquilino.

T0 na Praça da República, Coimbra, com 40m2 - €950

O último exemplo na cidade de Coimbra é um T0 na zona de Santa Clara, com 26m2 e com uma renda de €720 (€27,69/m2). Neste caso, o apartamento está equipado com "WIFI, canais de TV por cabo, ar condicionado, serviço de limpeza semanal" e as despesas "estão parcialmente incluídas no valor da mensalidade". O inquilino terá de pagar uma fiança de dois meses.

T0 em Santa Clara, Coimbra, com 26m2 - €720

A CNN Portugal também pesquisou T0 e T1 em Setúbal, Beja e Faro, mas as opções não são muitas. Na zona de Sesimbra, por exemplo, existe um T1 com 38m2 por €1.250 mês. Isto significa que o metro quadrado deste apartamento ronda os €32,89 quando a média nesta zona é de €9,60. O inquilino que queira ficar nesta habitação terá de pagar três meses de caução: €3.750.

T1 em Sesimbra, Setúbal, com 38m2 - €1.250

Em Aveiro, onde o metro quadrado custa agora €11,1, encontrámos um T0 com 45m2 com uma renda mensal de €1.100 - que dá €24,44/m2. Este apartamento está totalmente mobilado e inclui um lugar de garagem.

T0 em Forca, Aveiro, com 45m2 - €1.100

Na mesma zona, com a mesma área, mas 50 euros mais barato, encontrámos um T0+1 completamente equipado e mobilado a €1.050. O metro quadrado deste apartamento custa €23,33.

T1 em Forca, Aveiro, com 45m2 - €1.050

Leiria é a capital de distrito onde os preços mais subiram

De dezembro de 2022 para janeiro de 2023, os preços das casas para arrendar em Portugal subiram 1,6%. Se olharmos para os últimos três meses, a subida foi de 8,1%. A variação anual foi de 21,1%.

Como foi referido no início deste artigo, o arrendamento em janeiro subiu em nove capitais de distrito, com Leiria (+7,4%) a liderar a lista. Seguem-se Faro (+4,1%), Viana do Castelo (+4%), Braga (+3,9%), Coimbra (+2,9%), Funchal (+2,1%), Aveiro (+1,9%), Lisboa (+1,7%) e Porto (+1,2%). No sentido oposto, está Castelo Branco (-1,3%) e Setúbal (-0,4%).

Lisboa continua a ser a cidade onde é mais caro arrendar casa: €18,3 euros/m2. Seguem-se Porto (€14,9/m2), Funchal (€11,7/m2), Aveiro (€11,1/m2), Faro (€9,8/m2), Setúbal (€9,6/m2), Coimbra (€8,3/m2), Braga (€7,7/m2) e Viana do Castelo (€7,6/m2).

Já as cidades mais económicas são Castelo Branco (€5,9/m2), Santarém (€6,8/m2) e Leiria (€7,3/m2).