Um incêndio deflagrou este sábado num bar do Estádio da Luz, em Lisboa, sem fazer feridos mas deixando danos materiais numa das bancadas do estádio do Benfica.

Fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa disse à CNN Portugal que o alerta foi dado pelas 10:00 e as chamas começaram na cozinha do bar número seis, no segundo piso do estádio. O incêndio foi extinto 27 minutos depois.

No local estiveram 18 operacionais e cinco viaturas. Ao final da manhã deste sábado, os bombeiros continuavam no local a fazer trabalhos de "ventilação".

Recorde-se que o Benfica joga este sábado em casa com o Casa Pia, às 18:00, numa partida da 19.º jornada da primeira liga.