Copo térmico intacto em carro destruído pelo fogo faz sucesso no TikTok. Fabricante dos copos vê o vídeo e... oferece carro à cliente

Se fosse planeado, provavelmente não correria tão bem. Uma marca de copos térmicos obteve publicidade gratuita quando uma cliente partilhou um vídeo (que se tornou viral no TikTok) onde um dos seus produtos sobreviveu a um incêndio.

Danielle, conhecida como @danimarielettering na rede social, mostra como um termo da marca Stanley ficou praticamente intacto depois de o seu carro se ter incendiado e ficar destruído. A empresa, que aponta que as imagens são um bom exemplo da qualidade dos seus produtos, ofereceu-se para dar-lhe copos térmicos e... um novo carro.

No vídeo, Danielle mostra o interior do carro onde só o copo térmico parece continuar em boas condições. Quando a mulher abana o termo, o gelo que lá tinha faz barulho: "Todos ficam muito preocupados em saber se o copo Stanley derrama, mas sabem que mais? Ontem, esteve num fogo e ainda tem gelo no seu interior."

O presidente da Stanley viu o vídeo e reagiu na conta da marca no TiKTok, mostrando-se satisfeito por Danielle estar a salvo. Terence Reilly deu-lhe ainda uma boa notícia: "Vimos muitos comentários a dizer que deveríamos enviar-lhe alguns copos. Bem, nós vamos enviá-los, mas há ainda mais uma coisa, que nunca fizemos antes e, provavelmente, nunca voltaremos a fazer, mas adoraríamos substituir o seu carro."