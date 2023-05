Esta aldeia italiana estava a morrer. Depois, chegaram os americanos

Enquanto os estrangeiros se aglomeram para comprar casas antigas e baratas em Itália, um grupo deu um passo em frente, ajudando a reanimar uma cidade despovoada.

Irsina, no sul da região de Basilicata, é o lar de mais de 300 não italianos de 12 países diferentes, juntamente com 4.000 residentes locais.

Esta aldeia no topo de um monte rodeado de campos tinha uma população de 12.000 habitantes, mas a emigração em massa combinada com as duras condições de vida levou a que, na década de 60, apenas 4.500 pessoas vivessem no antigo centro histórico.

Hoje, as coisas são diferentes. Irsina em 2023 é um paraíso de expatriados, na sua maioria reformados e emigrantes americanos que vivem o sonho rural italiano.

Mais de 15 famílias dos EUA e do Canadá compraram propriedades antigas nesta aldeia remota, conhecida pelos seus campos de trigo e olivais.

E continuam a comprar casas e a expandir as suas propriedades, espalhando a palavra nos seus países sobre este local de sonho que parece estar congelado no tempo. De cada vez que regressam, trazem consigo familiares e amigos, todos eles felizes por gastarem entre 20.000 e 150.000 euros por uma casa espaçosa com vistas bucólicas.

Ao caminhar pelas ruelas estreitas, ouve-se todo o tipo de sotaques - americano, canadiano, francês, norueguês. Há até uma rua que os habitantes locais rebatizaram de "Rua da Bélgica", devido aos muitos belgas que lá vivem.

O 'monte peludo'

Irsina é uma aldeia remota e pode ficar isolada no inverno. Cortesia de Nicola Morea

O antigo nome de Irsina é Montepeloso, ou "monte peludo", devido à sua crista outrora coberta de relva. Remonta aos tempos pré-históricos, quando foi habitada pelos primeiros seres humanos e, mais tarde, pelas tribos locais. Objetos arqueológicos, incluindo ferramentas, armas e cerâmicas utilizadas pelos homens das cavernas, estão expostos no museu da aldeia.

O bairro antigo, cercado por altas muralhas, é um labirinto de portais de pedra decorados, torres de vigia medievais e palácios elegantes, outrora pertencentes à rica burguesia rural. Mas as ruas estreitas e sem carros que os estrangeiros adoram não são o que os locais querem. Muitos residentes de Irsina mudaram-se nos anos 60 para bairros mais novos da cidade, deixando o centro histórico praticamente vazio.

Irsina é conhecida pelos seus bottini - túneis subterrâneos que costumavam transportar água para as cisternas da cidade. Tem também uma tradição de "torres humanas" - todos os anos, em maio, atores vestidos de agricultores saltam para os ombros de outros vestidos de cavalheiros rurais, para criar uma forma que representa as hierarquias sociais do passado.

A cidade é também conhecida pelos seus pratos suculentos com nomes que soam estranhos. A laghën(e) pu m'r'cutte é massa artesanal com figos cozinhados em vinho e pimentão, enquanto os callaridde são iguarias de ovelha e cabra.

Como chegaram os estrangeiros

Sandy Webster e o marido Keith foram os primeiros a chegar à aldeia. Cortesia de Sandy Webster

Apesar de a vida em Irsina nem sempre ser idílica, com invernos de neve que isolam a cidade durante dias, os imigrantes dizem que estão a viver o sonho.

A primeira pioneira estrangeira a comprar uma casa em Irsina foi Sandy Webster, uma escritora de 63 anos de San Diego, Estados Unidos.

Juntamente com o marido Keith, 69 anos, gestor financeiro escocês, visitou a aldeia em férias, em 2004. O casal apaixonou-se pela aldeia, comprou uma casa antiga com grossas paredes de pedra, mobiliário antigo e chão de tijoleira maiólica e passou quatro anos a renová-la. Em 2012, mudaram-se de Londres para aqui.

"Em 1989, visitei Sorrento com o meu namorado da altura e adorei Itália. Falava espanhol e queria comprar uma casa num país mediterrânico, em Espanha ou Itália", conta Webster à CNN.

Ela resolveu o dilema anos mais tarde, quando o casal visitou Basilicata no 50.º aniversário de Keith. Quando recebeu um alerta de propriedade online para uma casa em Irsina, isso selou o seu destino.

"Conduzimos e conduzimos pelo deserto rural, como se estivéssemos longe da civilização, até chegarmos à encantadora Irsina. Na altura, só havia um hotel, aberto alguns dias por ano, mas agora há muitos B&B", diz.

"Não mudaríamos uma única coisa"

A casa de Sandy Webster fica no centro da parte antiga da aldeia. Cortesia de Sandy Webster

A casa de pedra cor-de-rosa dos Webster tem quatro terraços panorâmicos e vista para uma pequena praça ensolarada na parte mais antiga da aldeia. A sua renovação custou quatro vezes mais do que o valor de aquisição (que ela não revela). As contas dos serviços públicos não são muito mais baixas do que no Reino Unido, mas dizem que a comida é mais barata.

"Refizemos a casa toda. Havia apenas uma casa de banho pequena, o sótão foi transformado num apartamento de hóspedes e mantivemos a enorme sala de estar abobadada original. Os arranjos ter-nos-iam custado quase um milhão de euros em Londres", conta.

A família e os amigos visitam-nos frequentemente e adoram estar a menos de duas horas de carro das praias de Metaponto, também em Basilicata, e de Bari, na vizinha Apúlia.

O que torna Irsina invulgar entre as aldeias italianas é o facto de ser plana. Não há degraus íngremes ou ruelas a subir, apenas passagens em arco. A aldeia situa-se num planalto elevado, o que a torna ótima para caminhar - especialmente para os mais velhos, sublinha Webster.

"Não mudaríamos uma única coisa. Por vezes, podemos queixar-nos de que não há comida mexicana ou chinesa por perto para comer em alternativa à cozinha mediterrânica, que é deliciosa, mas é tudo ótimo", acrescenta.

A família Webster não teve de enfrentar problemas burocráticos para comprar e remodelar a casa, graças à ajuda dos habitantes locais que estavam entusiasmados com o facto de os recém-chegados se instalarem na sua aldeia.

O único obstáculo continua a ser a comunicação: "Ainda falamos italiano como crianças de quatro anos e tivemos de escrever notas à equipa de construção para lhes dar instruções claras."

A força das raízes

Tiffany Day importou trouxe muitos americanos para Irsina. Cortesia de Tiffany Day

Então, como é que outros seguiram os seus passos?

Webster diz que a notícia se espalhou graças a uma empresa local de canalizadores e arquitetos que uniram forças e anunciaram potenciais casas de férias online.

Mas grande parte do apelo geral de Irsina tem a ver com a ascendência.

Tiffany Day, uma antiga consultora financeira de 50 anos de Nashville, é a embaixadora não oficial de Irsina nos EUA. Depois de comprar cinco casas para a sua família alargada (tem cinco filhos e oito netos), de cada vez que a visita com o marido Rob traz mais amigos americanos para comprarem propriedades na aldeia.

Porquê? Porque se sentiu atraída pelas suas raízes. A avó de Day é natural de Irsina e ela ainda tem familiares na aldeia - como a sua tia Antonietta, que conhece todos os expatriados.

Day gosta de dar grandes festas "mistas" no elegante terraço panorâmico do seu palácio do século XVIII, onde se misturam habitantes locais e americanos.

Em outubro, cerca de 200 convidados virão celebrar o casamento do seu filho Hunter, cujos sogros também compraram uma casa na cidade.

"Voltei a ligar-me a este lugar em 2016, quando a minha nonna organizou um almoço de reencontro em Irsina. Conduzimos como loucos desde Roma para a fazer feliz. Passámos a noite e no dia seguinte visitámos o local. Adoro esta pequena cidade num monte, com um verde intacto à volta", descreve.

Quando os Day voltaram para uma segunda visita, compraram uma casa - outrora imponente, mas já em ruínas - por 100.000 euros e gastaram o mesmo montante a renová-la. Agora, parece uma mansão de luxo saída de uma revista de luxo, com uma casa de banho panorâmica com vista para as colinas e velhas pedras grossas que sobressaem das paredes.

"Trouxe familiares e amigos dos EUA, todos quiseram vir e comprámos nove casas", conta, acrescentando que mais "104 amigos de viagens" já visitaram a região.

Day diz que os habitantes locais são amáveis e humildes e que a beleza de Irsina é fascinante, mas para a compreender realmente é preciso olhar para além das aparências.

"Quando chegámos aqui em 2016, mais de 80% da população tinha fugido para o novo bairro de Irsina, a velha Irsina estava vazia e nós adorámos o seu aspeto. A aldeia só precisava de alguma atenção, toda a gente gosta de vistas, só é preciso ver as coisas com outros olhos, ver o valor escondido."

O interesse dos estrangeiros pelo bairro antigo levou os habitantes locais a embelezar também as suas casas, desencadeando um renascimento de Irsina, de acordo com Day, que a visita quatro vezes por ano.

"Algo mágico"

Tiffany Day construiu uma casa de banho panorâmica. Cortesia de Tiffany Day

Beth Ancona, a mãe da futura nora de Day, também comprou uma casa em Irsina, impulsionada pelo desejo de reencontrar as origens italianas do marido.

"Ele é siciliano, mas encontrámos a nossa casa em Irsina quando vimos um anúncio durante uma visita a Itália. Há tantas cidades italianas maravilhosas, como Roma e Veneza, mas há algo de mágico aqui", diz a professora e escritora de 53 anos.

A sua casa, construída dentro das antigas muralhas da aldeia, estava à venda por 70.000 euros.

A comunidade de expatriados, muito unida, ajudou a família a ultrapassar a burocracia italiana e os procedimentos de compra.

Agora, os Ancona adotaram uma rotina típica italiana: a passeggiata (passeio matinal ou noturno) e o riposino (sesta) depois do almoço, entre as 13 e as 16 horas, quando as ruelas ficam vazias.

Não só adaptaram o seu estilo de vida ao ritmo local, como Ancona convenceu os seus sogros, que vivem no Arkansas, a comprarem também a casa ao lado.

"A minha sogra não ficou entusiasmada no início com a ideia de uma aldeia sem carros, mas agora diverte-se mais aqui do que nos EUA", garante. "Anda a pé, apanha o autocarro para a vizinha Matera. Irsina ensinou-a a levar um estilo de vida ativo aos 70 anos. A vibração sonolenta leva-nos a viver uma vida mais lenta."

A canadiana Debra Semeniuk, dentista reformada de 65 anos de Vancouver, queria viver numa parte não turística da Europa e escolheu Irsina em 2019, depois de ter visto um anúncio de arrendamento na Internet.

Depois de ficar um ano para ver como era, ficou presa na cidade devido à pandemia. Isso permitiu-lhe viver plenamente a vida na aldeia e conhecer as pessoas. Agora está instalada e renova o seu visto todos os anos.

"Arrendei uma casa a uma senhora irlandesa e depois decidi comprá-la com alguns membros da minha família. Ter uma base em Irsina, que me permitisse viajar pela Europa, foi uma ótima ideia", assegura.

Semeniuk diz que a sua elegante casa no centro histórico de Irsina era muito mais barata do que qualquer apartamento no Canadá - embora, tal como Webster, não queira dizer quanto custou. A casa tem acesso direto a um terreno privado e a olivais, o que a torna única no centro histórico.

No entanto, havia algumas ressalvas. A propriedade foi outrora um convento e a sua importância histórica significa que há restrições às renovações. Semeniuk gostaria de abrir novas janelas nas paredes para ver as vistas, mas não pode.

"Não me é permitido alterar a estrutura da propriedade, mas não faz mal", admite. "Adoro o facto de não haver carros em Irsina, eu não tenho nenhum. Eu só pago motorista para o aeroporto e depois é tudo a pé, longas caminhadas todos os dias."

"Aqui é muito sociável, há uma política de portas abertas e é muito divertido. A comida é cultivada localmente, o estilo de vida é saudável. O único problema é que não posso aprender italiano, porque todos falamos inglês."

Dave Tomlin, um antigo cozinheiro hospitalar da Virgínia Ocidental, EUA, também escolheu Irsina como base para a casa de férias da sua família.

"Queríamos uma casa barata, uma vez que viajávamos todos os anos para a Europa com outros sete casais. Em 2008, comprámos uma velha casa de um quarto com grandes tetos arqueados, um terraço e uma cantina por 24.000 euros e fizemos uma remodelação básica."

Juntamente com a sua mulher Kerry, que trabalha no sector bancário, Tomlin comprou uma segunda casa, maior, em 2012. Atualmente, são proprietários de ambas e passam seis meses por ano em Irsina. Ele diz que se adaptou rapidamente ao ritmo de Irsina.

"Cresci numa pequena aldeia com apenas 700 pessoas, por isso este lugar é bom para mim. Tenho os meus passatempos, tomo conta da casa e, como a Kerry ainda trabalha, entramos e saímos quando queremos", resume.

Tomlin, que tem raízes italianas distantes, diz que a comunidade de expatriados tornou tudo muito acessível para eles, e o casal foi conquistado pela comida mais fresca de Irsina e pelo estilo de vida mais calmo em comparação com os EUA.

Chegou a pensar em pedir a cidadania italiana, mas achou que era uma tarefa difícil, com demasiados procedimentos a seguir.