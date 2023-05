Corpo do ator Jeff Machado foi encontrado enterrado dentro de um baú, no Rio de Janeiro

O corpo foi encontrado num baú de madeira na zona oeste do Rio de Janeiro, no quintal de uma casa. Os restos mortais foram encontrados na passada segunda-feira, enterrados a dois metros de profundidade. De acordo com a Metrópoles, o corpo do ator estava queimado e coberto com cimento dentro do baú.

A identificação do corpo foi feita através da análise das impressões digitais.

“Ele estava com os braços amarrados por trás da cabeça e enterrado num baú que é bem parecido com os que havia na casa dele”, disse Jairo Magalhães, advogado do ator. O advogado afirmou também que o corpo teria sido enterrado numa casa alugada por um amigo do ator, que está a ser investigado pela polícia.

As autoridades ainda não sabem qual foi a causa da morte de Jeff Machado ou o que terá levado ao alegado crime.

De acordo com a G1, a família já está a caminho do Rio de Janeiro para resolver questões burocráticas e levar o corpo para Santa Catarina, local de onde era natural.

A família deu pelo desaparecimento do ator após os oito cães de Jeff serem encontrados abandonados por uma ONG. Segundo a Metrópoles, dois deles estavam mortos e um tinha desaparecido. A família confessou que Jeff não atendeu o telefone durante algum tempo porque o seu telefone estava com um problema. O ator falava com eles por mensagem. Mas as mensagens ficaram diferentes e a família afirma que o ator estava a cometer muitos erros ortográficos, o que não era usual. Quando Jeff deixou de responder por completo, a família alertou as autoridades.

Jeff Machado estava desaparecido desde o dia 27 de janeiro.