Acha que os preços do arrendamento estão caros em Lisboa? Pense outra vez porque a palavra “caro” pode não chegar para adjetivar os preços que estão a ser pedidos para o alojamento durante a semana da Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

Há de tudo, até quem tente alugar apenas um quarto por cinco mil euros para apenas cinco dias (de 1 a 6 de agosto, quando se realiza o evento). Trata-se de um quarto cujo propósito é, precisamente, o aluguer para o evento. Fica a “cinco minutos de autocarros e comboios” e a dez quilómetros do local que vai receber cerca de 1,5 milhões de pessoas.

Um outro, também na capital, custa 2.500 euros pela semana da JMJ. Trata-se de uma "casa de família" cujo arrendamento é especificamente destinado ao evento.

Em algumas plataformas de arrendamento verifica-se um claro aumento nos preços das casas, algo que Lisboa partilha com os concelhos ao seu redor, como Cascais, Almada ou Loures. Em Cascais, por exemplo, uma casa que custa 2.965 euros na semana entre 24 e 31 de julho está, na semana de 31 de julho a 7 de agosto, a 4.274 euros. Trata-se de uma das moradias mais caras, na qual se nota uma subida superior a 25%.

Consultando as principais plataformas online de reserva de alojamento é possível verificar que em Lisboa há ainda alguns milhares de alojamentos disponíveis, com ofertas entre os 189 euros por pessoa, de 31 de julho a 7 de agosto, num dormitório misto com quatro beliches e casa de banho partilhada, até a 1.800 euros num apartamento com dois quartos. Essa é a regra, mas há exceções.

Tomando como referência um aluguer de um quarto ou de uma casa para um hóspede para o período entre 24 e 31 de julho verifica-se uma série de quartos em hotéis da capital que excedem os três mil euros por semana, alguns deles chegando a 462 euros por cada um dos oito dias. Ainda assim são valores incomparáveis à semana imediatamente a seguir. Segundo a plataforma Booking há uma série de hotéis a pedirem mais de 12 mil euros para a semana entre 31 de julho e 7 de agosto. São 1.500 euros por noite, em alguns casos mais.

Uma tendência que também se verifica nos preços mais baixos. De 24 a 31 de julho há alojamentos a 126 euros por semana, enquanto na semana da JMJ não se encontra estadia abaixo dos 182 euros.

No Trivago esta mesma pesquisa confirma o cenário, mas com uma (grande exceção). Há hotéis a 10 mil ou mais euros entre 31 de agosto a 7 de julho, mas há um caso singular. No hotel mais caro para essa semana pedem quase 70 mil euros (!) para os oito dias, um valor a rondar os 9.900 euros por noite.

Na semana anterior à das JMJ os valores máximos voltam a baixar para perto dos sete mil euros pelos oito dias.

Já em Fátima, onde há menos oferta de alojamento, arrendar um apartamento com três quartos para aqueles dias poderá custar cerca de oito mil euros. O mesmo apartamento na semana anterior, com os mesmos filtros, custa menos de 1.800 euros.

Ainda naquela localidade, onde está prevista uma visita do Papa Francisco, a pesquisa mais barata no site Booking para um adulto tem um preço de 335 euros para a semana da JMJ, numa cama em beliche, em dormitório misto, com casa de banho partilhada, numa casa de hóspedes a cinco minutos a pé do Santuário.

É também possível reservar um quarto duplo ou twin num hotel de duas estrelas, próximo do centro de Fátima, por 1.900 euros.

Já num hotel de quatro estrelas, também perto do centro, os preços podem chegar a quase seis mil euros para a semana toda.

No entanto, para quem não se importar de ficar mais afastado, há hotéis a cerca de 20 quilómetros de distância de Fátima onde é possível reservar um quarto com duas camas individuais por 519 euros para a semana toda.

Já no Trivago há apenas sete alojamentos disponíveis em Fátima e os preços variam entre 708 euros por semana, num alojamento local com três quartos, e os 5.810 euros num hotel de quatro estrelas.

A CNN Portugal questionou a Câmara Municipal de Lisboa e o Ministério da Habitação sobre os preços que estão a ser colocados em vários anúncios e o impacto que pode ter na oferta de habitação para quem vive nestas cidades mas não obteve qualquer resposta.