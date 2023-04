O apresentador de rádio conservador Larry Elder, que tentou substituir o governador da Califórnia num referendo revogatório fracassado, em 2021, anunciou na quinta-feira que vai concorrer às primárias do Partido Republicano de 2024.

Elder, de 70 anos, fez primeiro o anúncio no programa “Tucker Carlson Tonight” da Fox News e depois no Twitter.

America is in decline, but this decline is not inevitable. We can enter a new American Golden Age, but we must choose a leader who can bring us there. That’s why I’m running for President.#WeveGotACountryToSave https://t.co/jOqOBPpre2 pic.twitter.com/MTyibgbKyK