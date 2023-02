Mais de metade dos 37 Leopard A6 portugueses não estão em condições de ser usados em combate, avança o jornal Expresso na edição desta sexta-feira, que cita fontes do Exército.

Os tanques Leopard têm vindo a ser muito falados nas últimas semanas, depois de vários apelos da Ucrânia para que o Ocidente envie este tipo de carros de combate para ajudar na defesa contra a invasão russa. Vários países mostraram-se disponíveis nesse sentido, incluindo Portugal, de acordo com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Portugal tem 37 tanques Leopard, mas a maioria destes carros de combate encontra-se no "nível vermelho de operacionalização", indicou ao Expresso um oficial general, referindo-se ao sistema de classificação de cores utilizado pela NATO para aferir o nível de prontidão dos equipamentos.

Dos 37 tanques portugueses, cerca de uma dezena estão no nível amarelo, ou seja, não estão num nível de prontidão a 100%, mas podem ser utilizados em contexto de guerra, indica o jornal. Restam, por isso, muito poucos veículos no nível verde, isto é, com a manutenção em dia e prontos a utilizar.

Ao Expresso, o Ministério da Defesa ressalva que "não se refere publicamente à operacionalidade dos sistemas de armas e equipamentos do sistema de forças nacional, por evidentes motivos de segurança". E reitera que o Governo português "está em contacto com os seus aliados e parceiros para avaliar as diferentes modalidades de ajuda à Ucrânia na edificação de uma capacidade militar de Leopard 2, designadamente com treino".

"Recebemos um pedido formal do Governo ucraniano para avaliar as modalidades em que esse treino poderá ser realizado", acrescenta a tutela.