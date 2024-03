Usavam limpezas domésticas para furtar ouro. Levaram mais de 32 mil euros em peças

Um grupo de mulheres foi detido pela PSP de Lisboa, na quinta-feira, por ser suspeito de furtos de ouro em residências enquanto realizavam limpezas domésticas.

Ao que a CNN Portugal apurou, as suspeitas furtaram dezenas de peças em ouro e prata, avaliados em 32 mil euros, assim como 15 mil euros em numerário de diversas residências.

As suspeitas tinham a ação bem coordenada, "furtando as peças de ourivesaria e vendendo-as depois onde lucravam milhares de euros".

A PSP fez várias buscas no distrito de Lisboa, nas quais apreendeu dezenas de peças em ouro e prata e também 3.500 euros em numerário, assim como equipamentos informáticos.

As suspeitas foram constituídas arguidas no processo e as peças vão agora ser restituídas aos donos.