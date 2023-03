Não lhes dá demasiada importância, garante, mas Luís Montenegro vê nas sondagens tendências suficientemente importantes para querer partilhá-las com a sua bancada parlamentar. Na reunião desta manhã com os deputados, o presidente do PSD afirmou que - mais do que os números - há tendências que vale a pena analisar. E a alteração mais significativa que destaca é a “perda significativa do Partido Socialista”, que é “consequência da perda de confiança” do eleitorado.

Um dado objetivo, que coloca a par da progressiva recuperação do PSD: “gradualmente, consistentemente, step by step, estamos acima do nosso score eleitoral”, sublinhou Montenegro na sua intervenção.

A grande notícia para o PSD, continuou, é que “de uma penada, o PS está mais fraco, e a grande fraqueza do PS consiste na deslocação do voto do PS para o espaço político à direita”.

E o que conta aqui, segundo Luís Montenegro, é isso: o Partido Socialista poderia ter perdido para a esquerda, para o Bloco ou o PCP, mas perdeu para “outro espaço, que é nosso”, o que o leva a concluir que é preciso tranquilidade, para ir buscar esse eleitorado que ainda não olha para o PSD como a alternativa: com tempo, perspicácia e inteligência, o PSD conseguir manter os que já cá estão e ir buscar intenções de voto aos partidos à nossa direita”.