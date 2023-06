GOL apela ao segredo depois de reportagem da CNN Portugal sobre maçonaria e SIS

Como funciona e o que defende a loja maçónica do diretor do SIS

O mal-estar instalou-se na mais antiga obediência maçónica portuguesa, o Grande Oriente Lusitano (GOL). Isto depois dos maçons terem recebido uma comunicação interna, com ordens claras de se manterem em silêncio sobre tudo o que se passa dentro da maçonaria e dos templos maçónicos.

Num documento do Grande Oriente Lusitano, a que a CNN Portugal teve acesso, assinado pelo grande secretário-geral do GOL, Pedro Farmhouse, é dado um aviso sobre a necessidade de todos "serem discretos na sua ação e reservados nos seus trabalhos".

O aviso surgiu no dia 2 junho, poucas horas depois de ter sido publicado na CNN Portugal um artigo que revela como funciona e o que defende a loja maçónica do diretor do SIS, Adélio Neiva da Cruz - a Europa Jean Monet, uma das lojas do GOL em que existem elementos dos serviços secretos.

No documento enviado aos maçons, - com o título "o trabalho nas Oficinas e a relação das Oficinas e dos Obreiros com o Mundo Profano"- , Pedro Farmhouse, um dos homens de confiança do grão-mestre, Fernando Cabecinha, explica que os "irmãos" têm de cumprir "escrupulosamente o seu juramento iniciático".

Juramento este que se fazem quando entram na maçonaria e durante uma cerimónia em que surgem vendados e com corda ao pescoço. De acordo com o que é assumido neste documento, no dia no juramento fazem-se várias promessas quanto à forma de agir. No aviso dado aos “irmãos” recordam-se assim cinco regras maçónicas do GOL.

A primeira refere que "só o grão-mestre representa e fala em nome do GOL" e a segunda sublinha que "não há discussão partidária no seio das lojas", sendo invocado o artigo 154 do regulamento interno do GOL . Trata-se de um claro recado aos maçons da loja de Neiva da Cruz que, segundo relata o artigo da CNN Portugal, assumem ter preocupação com os assuntos Europeus e debaterem entre si nomes de líderes que consideram importantes para o projeto de federalismo europeu que defendem.

A terceira regra sublinhada neste documento é o que dizem ser "o cumprimento das Leis da República". Já a quarta promessa recordada é a necessidade de não contarem para o exterior o que é feito no interior das reuniões maçónicas. O secretário-geral refere, por isso, que os maçons têm de garantir a "reserva sobre a divulgação do que se passa em cada uma das sessões". Por último, o documento frisa a importância de uma "afirmação permanente" dos "princípios e valores plasmados no título da Constituição do GOL, particularmente no seu Art.º 8.º

Segundo fontes maçónicas, o documento que internamente se chama "prancha" foi visto por alguns como uma forma de "impedir " que os maçons falem e que o GOL se abra ao exterior Toda esta situação sobre a maior ou menor intervenção da obediência tem dividido os membros da mais antiga maçonaria do País ao longo das décadas.