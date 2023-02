Uma embarcação da Polícia Marítima foi abalroada na noite deste sábado durante uma perseguição a um grupo de traficantes que tentavam entrar no sul do país, provenientes do norte de África.

Segundo apurou a CNN, pelo menos dois dos elementos da Polícia Marítima ficaram feridos no embate com as chamadas lanchas rápidas que os traficantes utilizam para o transporte de haxixe a alta velocidade. As vítimas tiveram de ser retiradas para receberem tratamento hospitalar mas receberam alta este domingo.

Da operação resultaram três detidos, de nacionalidade espanhola, apurou a CNN Portugal. Foi no decurso da detenção que uma segunda lancha apareceu - largando diversos fardos de droga - e abalroou a embarcação da Polícia Marítima.

Os detidos foram entretanto colocados em liberdade, por decisão da procuradoria de Faro.

Até ao momento, foram apreendidos 70 fardos de droga.